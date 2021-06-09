Суд оправдал погоревшего на взятке в $80 тысяч экс-замгубернатора Николаевщины Романчука

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева 8 июня вынесла решение по делу бывшего первого заместителя главы областной государственной администрации Николая Романчука. Об этом сообщили в пресс службе суда.

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом досудебного следствия. В результате доказательства стороны обвинения признаны недопустимыми, и суд не имел права использовать их для приговора.

Суд пришел к выводу, что орган досудебного следствия не доказал вину Николая Романчука, и постановил признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тыс. гривен.

Напомним, бывшего чиновника, который когда-то даже возглавлял облгосадминистрацию, задержали 3 июня 2016 года по подозрению в получении 90 тысяч долларов взятки. В такую сумму он оценил свое содействие в получении спецразрешения на пользование недрами, необходимых выводов и согласований, а также в дальнейшем – непрепятствовании хозяйственной деятельности. При обыске домовладений, принадлежащих его семье, были обнаружены сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась «черная бухгалтерия», которая доказывает проведение коррупционных сделок. Своей вины Романчук не признавал. Следствие и судебные разбирательства длились 5 лет.

В сентябре 2019 г. в деле Николая Романчука полностью сменилась группа прокуроров, поддерживающих государственное обвинение. В феврале 2021-го ему смягчили обвинение – изменили с ч. 4 ст. 368 УК («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом») на ч. 2 ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), ч. 2 ст. 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

На последних заседаниях прокуратура просила суд покарать Романчука штрафом.