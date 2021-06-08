«Велике Будівництво» Президента України на Первомайщині. Триває реконструкція приймального відділення

У галузі охорони здоров’я Миколаївщини триває активна реалізація проєкту «Emergency» в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво», який має на меті ремонт (реконструкцію) та забезпечення відповідним сучасним медичним обладнанням приймальних відділень опорних медичних закладів.

Один з них – КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Будівельні роботи на об’єкті розпочалися минулого року. На теперішній час його готовність складає 90%. Станом на 04.06.2021 завершено спорудження рампи та майданчика для під’їзду карет швидкої допомоги. Безпосередньо у приміщенні вже завершено електрифікацію. На завершальній стадії внутрішні оздоблювальні роботи.

Для приймального відділення закуплено комп’ютерний томограф, обладнання для ультразвукової діагностики, рентген. Також закуповується інше медичне обладнання, а саме один дефібрилятор, вісім новітніх функціональних ліжок, один монітор пацієнта та функціональну станцію моніторингу. Вже придбано аналізатори крові та сечі.

Сьогодні у Первомайській лікарні працюють 77 лікарів і 228 осіб середнього медичного персоналу. В структурі закладу охорони здоров’я функціонують 10 стаціонарних відділень за 14 профілями на 262 ліжка цілодобового перебування, консультативна поліклініка з плановою потужністю 580 відвідувань в зміну та відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, які надають населенню медичну допомогу за 28 лікарськими спеціальностями. В лікарні працює відділення анестезіології з 14 ліжками інтенсивної терапії для дорослих, дітей та новонароджених. В кардіологічному відділенні розгорнуто блок інтенсивної терапії на 3 ліжка.

В пологовому відділенні є цілодобовий пост лікарів-мікропедіатрів-неанатологів. В хірургічному та терапевтичному відділеннях виділено 6 ліжок для надання хворим хоспісної допомоги. В 3-х акредитованих лабораторіях проводяться клініко-діагностичні, серологічні, біохімічні, цитологічні та імунологічні дослідження.

Всі структурні підрозділи лікарні забезпечені комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет. Впроваджена в роботу комп’ютерна програма «Малий стаціонар».

Впроваджені в практику новітні технології: партнерські пологи; сумісне перебування матері та новонародженої дитини; тромболізисна терапія хворих на гострий інфаркт міокарду.

Пресслужба ОДА