Податківці радяться з громадськістю

Робота бізнесу в умовах карантинних обмежень, переваги електронних сервісів ДПС, організація ведення господарської діяльності під час курортного сезону у 2021 році, а також порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій стали ключовими питаннями під час робочої зустрічі начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва із Президентом громадської спілки «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу», Головою регіональної ради підприємців при Миколаївській ОДА та Головою Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» Оленою Герасимчук. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

«У період карантинних обмежень діалог з бізнесом набуває особливої актуальності. Ми розуміємо, що у нинішніх умовах бізнесу необхідна максимальна підтримка і допомога. Ми намагаємось оперативно опрацьовувати питання, з якими до нас звертаються платники податків та спільними зусиллями знаходимо найоптимальніші рішення», ˗ зазначив на початку зустрічі Дмитро Прокоф’єв.

У форматі конструктивного діалогу сторони проаналізували рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів від підприємців Миколаївщини. Незважаючи на те, що сьогодні бізнес-спільнота вимушена вести діяльність у складних економічних умовах, суб’єкти господарювання Миколаївщини продовжують сумлінно сплачувати податкові зобов’язання у повному обсязі.

За словами Дмитра Прокоф’єва податки сплачує саме бізнес, а основне завдання податкової ˗ створити умови, за яких бізнес сплатить ці податки. Саме тому Головне управління ДПС у Миколаївській області цінує і підтримує тих, хто сумлінно працює, сплачує податки, тим самим наповнюючи бюджет і створює умови для соціальних виплат, інфраструктурних проєктів, реформи медицини, освіти тощо.

Окремим питанням, яке було розглянуто під час зустрічі, стало обговорення електронних сервісів ДПС України. Сторони дійшли висновку, що функціонування інноваційних інформаційних технологій дає змогу зберегти час, здійснити спілкування з податковою комфортно, а також зробити інформацію для кожного платника податків доступною та прозорою.

З огляду на те, що зараз на території Миколаївської області активно проходить підготовка до відкриття санаторіїв, баз відпочинку, об’єктів торгівлі та масового відпочинку громадян, що передбачає створення нових робочих місць та, як наслідок, розширення бази оподаткування, важливо було обговорити питання доброчесного ставлення бізнесу до сплати податків під час курортного сезону.

У підсумку, Дмитро Прокоф’єв та Олена Герасимчук відзначили продуктивність проведеної зустрічі та домовились співпрацювати у напрямку підтримки рівних конкурентних умов для ведення бізнесу на Миколаївщині.