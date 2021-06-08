ПДФО поповнює бюджет

ДПС Миколаївщини продовжує активно вживати заходи з легалізації трудових відносин, а саме щодо виплати заробітної плати, офіційного оформлення найманих працівників, що забезпечує ефективний розвиток бізнесу у регіоні.

У рамках цих заходів, у січні – травні 2021 року до місцевих бюджетів Миколаївської області мобілізовано податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 2,1 млрд грн, що на 347,1 млн грн, або на 19,1 відс. більше показника відповідного періоду 2020 року.

Питома вага ПДФО у загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць області складає понад 70 відсотків.

Головне управління ДПС у Миколаївській області