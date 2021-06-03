“Жителі області отримають медичні послуги на вищому європейському рівні”, – Ігор Кузьмін

У середу, 2 червня, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім разом із заступником Ігорем Кузьміним перевірив хід реконструкції приймального відділення у Миколаївській обласній клінічній лікарні.

Представники обласної влади перевірили стан приймального відділення, на якому на даний момент завершено будівельно-монтажні роботи.

Зазначимо, реконструкція відбувається в рамках проєкту «Emergency» — Програма Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво», який має на меті ремонт (реконструкцію) та забезпечення відповідним сучасним медичним обладнанням приймальних відділень опорних медичних закладів.

Заступник голови ОДА Ігор Кузьмін прокоментував, що вже зараз ясно, що приміщення матиме сучасний вигляд.

“Впевнений, що найближчим часом жителям Миколаївщини тут надаватимуть медичні послуги на вищому європейському рівні. Сьогодні обговорювалися питання щодо термосанації будівлі в цілому, облаштування прилеглої території тощо. ”, – додав він.

Наразі замінено старі двері та вікна на металопластикові. Стіни приміщення обшито медичними панелями «Криплат». Внутрішнє оздоблення приміщень оформлене керамічною плиткою. Встановлено ізоляцію трубопроводу та сантехнічні прилади, внутрішнє та зовнішнє опорядження.

Реконструкція приймального відділення відбувається за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та коштів обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість об‘єкту складає майже 16 млн грн.

Пресслужба ОДА