Первомайська поліція: бездіяльність на шкоду інтересам дітей…

У статті «Другий рік без синочків…» («РП» № 19 від 13 травня ц. р.) ми розповіли про поневіряння первомайчанина Дмитра Ткачука, який вже більше року не має змогу побачити своїх рідних малолітніх дітей. Діти весь цей час перебувають під «пильним» наглядом матері Олени Жигалюк, яка під різними приводами не дає можливості татові зустрітися зі своїми рідненькими.

Після тривалої судової тяганини Дмитру все ж вдалося добитися гарантованих Конституцією та іншими законами України прав. Зокрема рішенням Первомайського міськрайонного суду від 29.12.2020 та Постановою Миколаївського апеляційного суду від 31.03.2021 було встановлено дні та часи побачення батька з дітьми, а матір зобов’язано не чинити перешкод у цьому.

Але це – на папері. У реальному житті нічого не змінилося: тато в передбачений судовими вердиктами термін, причому неодноразово, так і не дочекався синів за своєю домашньою адресою. Переконався у цьому і журналіст «РП», побувавши у Первомайську: діти – за високим парканом і загратованими вікнами будинку, а безпорадний нещасний батько – на вулиці.

За таких обставин Д. Ткачук був змушений звернутися по допомогу до правоохоронних органів – із заявою про вчинення кримінального злочину за статтею 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового рішення».

Проте первомайські «пінкертони» і не збиралися займатися виконанням своїх безпосередніх посадових обов’язків, за які, між іншим, отримують чималі кошти з бюджету, а саме – із наших з вами податків, шановні читачі.

Ось якого листа надіслав Дмитрові Ткачуку начальник Первомайського районного відділу поліції Володимир Лопатін:

«Повідомляємо, що Ваше повідомлення від 07.05.2021 розглянуто. З метою проведення всебічної перевірки, вказане звернення було зареєстровано до ІТС ІПНП заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Первомайського РВП ГУНП за № 3826 від 07.05.2021.

У ході проведення перевірки по вищевказаному повідомленню було опитано громадянку Жигалюк О.В., яка пояснила, що рішення Первомайського міськрайонного суду від 29.12.2020 щодо Вашої участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми не було виконано, оскільки діти на той час хворіли, що підтверджено довідками медичного закладу

від 30.04.2021.

На підставі вищевикладеного та взявши до уваги те, що відсутній факт вчинення кримінального правопорушення, а також керуючись вимогами Закону України «Про звернення громадян» та «Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України», затвердженого наказом МВС України від 15.11.2017 № 930, перевірку по Вашому клопотанню припинено».

Отакої! Доблесні поліцейські навіть не внесли повідомлення про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), обмежившись лише спілкуванням з особою, яка є зацікавленою стороною. І це називається «всебічною перевіркою»?!..

А чому, до прикладу, первомайські «блюстителі порядку» не поцікавилися позицією органу опіку та піклування, дитячих лікарів тощо? Хіба в рішеннях судів йдеться про те, що у випадку хвороби дітей їх не можна відпускати на зустріч із батьком?.. Немає такого!

Що це, зрештою, дискримінація за статевими ознаками? Але ж Україна в жодному законодавчому акті не декларувала матріархат. Ба більше, Сімейний кодекс (СК) України недвозначно регламентує, що мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом (153 СК України). А, відповідно до статті 157 цього ж Кодексу, той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Та у Первомайську, схоже, свої «закони», «кодекси» та «понятія».

Звісно, що Дмитро Ткачук не погодився з висновками співробітників місцевої поліції й звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР.

І тут на «авансцену» вийшли не менш «доблесні» первомайські прокурори. Прокурор Первомайської окружної прокуратури О.В. Єрьоменко замість того, аби домагатися безумовного виконання судових рішень, звернувся до судді Первомайського міськрайонного суду Т.Ю. Фортуни із заявою, в якій заявив наступне: «вважаю, що скарга задоволенню не підлягає». При цьому прокурорський працівник навіть не потрудився обґрунтувати свою позицію. Чи не було що сказати?

А свою «зацікавленість» у відновленні законності прокурор Єрьоменко підтвердив і проханням розглядати дану справу в судовому засіданні без його участі, «у зв’язку із службовою зайнятістю».

Ну, звісно, що за дрібниця – якісь малолітні діти та батько, які не можуть побачитися ось уже другий рік поспіль. Хіба це варто уваги аж цілого прокурора?!..

Віддамо належне судді Тетяні Фортуні. Ретельно перевіривши матеріали справи, служителька Феміди дійшла висновку: перевірка відомостей, зазначених у заяві Ткачука Д.В. від 07.05.2021, на предмет наявності чи відсутності ознак складу злочину повинна здійснюватися в ході досудового розслідування. Відтак ухвалою суду скаргу Дмитра Ткачука на бездіяльність уповноважених осіб Первомайського районного відділу поліції була задоволена, а також – зобов’язано внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

І лише на виконання цього рішення судової інстанції Первомайським РВП було відкрито кримінальне провадження № 12021152110000292. Побачимо, чи почнуть виконувати свої професійні обов’язки первомайські поліцейські, чи знову проявлять бездіяльність та байдужість, через що ось уже тривалий

час продовжують страждати малі діти та їхній тато.

Позаяк редакція і надалі уважно стежитиме за розвитком подій та повідомлятиме про це своїх читачів.

Андрій ТЮРІН