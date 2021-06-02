Не знали… «загубили»…

У статті «Прихватизували приватну землю…» (газета «Рідне Прибужжя» № 17 від 29 квітня) ми розповідали про те, що право власності в нашій країні ніким і нічим не захищене. Принаймні в цьому переконалася сім’я мешканця с. Шевченкове колишнього Вітовського району Івана Некеруя. Даний громадянин та два його родичі позбулися землі в зручному місці, маючи на руках державні акти на землю. Чиновники Держгеокадастру не пересвідчилися в тому (чи не захотіли це перевірити?), що три земельні ділянки по 0,8 га кожна обтяжені речовими правами, й під виглядом нібито земель резерву державної форми власності надали ріллю двом громадянам, про яких у селі Шевченковому і гадки не мають. «З молотка» також пішла частина державної землі поблизу автодоріг та залізниці державного значення, загалом було «реалізовано» 3,8 га.

Ось яку однотипну відповідь з центрального офісу Держгеокадастру, за підписом першого заступника голови Анатолія МІРОШНИЧЕНКА, отримали нещодавно Іван Некеруй, Тетяна Некеруй і Петро Дикий:

«Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру розглянула Вашу колективну скаргу від 14.04.2021 стосовно можливих порушень вимог земельного законодавства Головним управлінням Держгеокадастру у Миколаївській області (далі – Головне управління) та Шевченківської сільської ради Вітовського району Миколаївської області і повідомляє.

За інформацією Головного управління земельна ділянка з кадастровим номером 4823384700:04:000:0072 згідно з даними Державного земельного кадастру площею 3,8000 га була зареєстрована у порядку інвентаризації 11.12.2019 і обліковувалась як землі запасу сільськогосподарського призначення державної власності. Викопіювання з Публічної кадастрової карти України щодо включення до інвентаризації вказаної земельної ділянки було надано до Головного управління електронною поштою Шевченківською сільською радою Вітовського району Миколаївської області 21.11.2019.

Зазначену земельну ділянку згідно наказу Головного управління № 46-ОТГ від 11.12.2020 «Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність» було передано у комунальну власність вищевказаній сільській раді. Право комунальної власності на вказану земельну ділянку у встановленому законодавством порядку зареєстровано не було.

Наказом Головного управління від 15.12.2020 № 13732-СГ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» громадянам Потьомкіну М.О. та Гурському В.І. було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею по

1,9 га кожному за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером 4823384700:04:000:0072.

Наказом Головного управління від 01.02.2021 № 454-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення» затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передано у власність громадянам Потьомкіну М.О. та Гурському В.І. земельні ділянки (кадастрові номери 4823384700:04:000:0133 та 4823384700:04:000:0134 відповідно) площею по 1,9 га кожному для ведення особистого селянського господарства. Право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05.02.2021.

За інформацією Головного управління у відділі у Вітовському районі Головного управління наявні архівні копії Державних актів на право власності на земельні ділянки громадян Некеруй Т.І. та Некеруй І.В. Згідно опису меж, визначеному на «Плані меж земельної ділянки», вказані земельні ділянки межують між собою та із землями запасу, що унеможливлює встановлення їх точного місцезнаходження. Відомості про них до Державного земельного кадастру не вносились. Також у місцевому фонді документації із землеустрою документація із землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок відсутня.

Відповідно до вимог статті 15 Цивільного кодексу України

ожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Частиною другою статті 158 Земельного кодексу України визначено, що виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

Відповідно до частин першої та другої статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Частиною першою статті 129 Конституції України визначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права».

Із зазначеної відповіді випливає наступне. По-перше, підставою для включення до інвентаризації вказаної земельної ділянки

було викопіювання, надане до Головного управління електронною поштою Шевченківською сільською радою (старого складу. – Ред.). Хіба у сільраді не знали, що дану землю ось уже 20 років сумлінно обробляли, сплачуючи відповідні податки, члени сім’ї Некеруїв?

По-друге, принаймні дивує, що у місцевому фонді документації із землеустрою «загубилася» документація із землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок. Чи її навмисно «загубили»?..

Унаслідок цієї зовсім нехитрої «схеми» троє мешканців села залишилися без своїх законних земельних ділянок, натомість чиновники, наче зовсім ні до чого не причетні, радять громадянам відстоювати свої права у суді.

Ми ж сподіваємось, що в суді доведеться відповісти і винним працівникам Головного управління Держгеокадастру, котрі через недбалість або злий умисел «прихватизували» приватну землю. Наразі за інформацією, що її було оприлюднено в нашій газеті, триває перевірка органами Національної поліції.

Андрій ТЮРІН