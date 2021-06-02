Суд из-за красного шлама глинозёмный завод проиграл

25 мая в Заводском районном суде Николаева прошло очередное слушание по делу Николаевского глиноземного завода. Иск подала общественная организация «Стоп шлам», требуя материальной компенсации в размере 9 миллиардов гривен для 1279 человек, которые, по их словам, пострадали от вреда, нанесенного промышленным предприятием.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Уже несколько десятков лет местные жители, которые проживают неподалеку от Николаевского глиноземного завода, жалуются на загрязнение со стороны предприятия. Периодически территорию загрязняет красный шлам, который хранится на нескольких накопителях.

В декабре прошлого года общественная организация «Стоп шлам» подала в Заводской районный суд иск по данному делу, требуя компенсации для сотни местных жителей.

Глава ОО «Стоп шлам» Василий Орел говорит, что основная цель – не закрытие завода, а чтобы предприятие обращалось с отходами, соблюдая все законодательные нормы.

– Наша основная цель – чтобы завод через 2-3 года не кинул нас и потом наши потомки это все ощущали, а чтобы они привели в норму свои отходы. Никто не собирается закрывать завод и лишать людей работы. Мы просто хотим, чтобы соблюдались экологические нормы. И хотим, чтобы людям, которые страдают от этого, была выплачена материальная компенсация, – сказал Василий Орел.

Адвокат ОО «Стоп шлам» Артемий Воробьев отмечает, что организация собрала много доказательств со своей стороны.

– Было несколько экспертиз в данном деле. Первую заказывала сама организация, которая рассчитала моральную компенсацию для каждого из ее членов. Вторая – эколого-инженерная экспертиза, которую сделала Госэкоинспекция, которая свидетельствует об опасности красного шлама, – резюмировал Артемий Воробьев.

Это второй такой масштабный иск в Украине за последние несколько лет. Первый был в 2015 году из-за техногенной катастрофы в Васильковском районе Киевской области. Тогда там случился взрыв и пожар на местной нефтебазе. Опасность заключалась в том, что неподалеку находилась воинская часть с боевым арсеналом.

Глава фонда преодоления последствий Васильковской трагедии Олег Верник рассказал, что 2225 местных жителей получили заключение, что они имеют право на моральную компенсацию.

– Это дало основание, что мы имеем право обратиться в суд, и мы стали первопроходцами в деле коллективных масштабных экологических исков, – говорит Олег Верник.

Местная жительница села Лиманы, которое находится неподалеку от глиноземного завода, Наталья Павловская, отметила, что у ряда жителей имеются всяческие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и онкология.

– Очень тяжело нашему малышу, ему всего три года. В один год, когда нашу дорогу осыпало красным шламом, ребенок переболел на отек Квинке (реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу. – Прим.). Хорошо, что все нормально закончилось, – подытожила Наталья Павловская.

Свой вердикт судья вынесла 26 мая, удовлетворив иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода

9,2 миллиарда гривен моральной компенсации для 1279 человек, проживающих неподалеку и которые входят в состав общественной организации.