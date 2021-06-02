«Всё в нашей власти, когда у власти все наши…»

Под Николаевом предприниматель, связанный с экс-руководством местной Госрыбоохраны, вылавливал рыбу в запрещённый период – инспекторы отказались проверять на наличие нарушений.

Жители села Себино Новоодесского района обнаружили рыбаков, которые во время запрета вылавливали рыбу сетями. Как выяснилось, рыбаки работают на предпринимателя, по документам которого приближенные экс-начальника николаевской Госрыбоохраны Евгения Мищенко вели незаконную промышленную добычу водных ресурсов. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

По словам Владимира Хоружего, одного из дачников, обнаруживших браконьеров, сетями было перекрыто основное русло реки Южный Буг. Местные жители вызвали полицию и инспекторов рыбоохраны, однако последние проигнорировали их обращение.

«Полицейские вызывали рыбинспекцию, однако инспекторы сказали, что у рыбаков все в порядке с документами. Никто проверять не приехал», – рассказал Хоружий.

Согласно удостоверениям рыбаков, они работают на частного предпринимателя Василия Полищука. В комментарии Центру тот заявил, что ничего не нарушал, поскольку получил разрешение на промысловый вылов пузанка (разновидность сельдевых рыб. – Ред.) с 1 по 30 мая.

«Мне выдали квоты на вылов – 60 сетей, а мы ловили всего пятью. Они не могли перекрыть все русло», – заявил Полищук.

Также предприниматель подтвердил, что инспекторы рыбоохраны не присутствуют во время забора сеток с рыбой, поэтому добычу запрещенных к вылову видов рыбы «доказать не может никто».

Нерестовый запрет на промышленный вылов рыбы в Южном Буге в 2021 году длится с 5 апреля по 5 июня. В это время рыба мигрирует к местам икрометания – нерестилищам. Возле одного из них и раскинули сети рыбаки, работающие на Василия Полищука. Ведение промысловой добычи возле нерестилища предприниматель объяснил тем, что получил разрешение на всю акваторию Южного Буга, без каких-либо ограничений.

Общественный экологический инспектор Владимир Нижник считает недопустимым выдачу подобных разрешений в нерестовый период, поскольку прилова в сети рыбы, на вылов которой нет разрешений, не избежать.

«Я лично видел, как по подобным разрешениям ставят сети на крупную рыбу, которая идет на нерест. Рыбоохрана должна проверять сети каждый раз, когда их достают: сколько вылавливается рыбы, каких видов. Тем более, если рыбинспекторов вызывают в конфликтной ситуации, они обязаны приехать. Однако они же понимают, что в таком случае начнется масштабная проверка», – рассказал Владимир Нижник.

Ранее Центр сообщал, что предприниматель Василий Полищук совместно с другом и кумом экс-начальника николаевской рыбинспекции Евгения Мищенко Виталием Савчуком владеет компанией ООО «Рыбопромышленная артель «Березанский лиман». По документам Полищука приближенные Мищенко под видом научного лова вели незаконную промышленную добычу водных ресурсов.