Шлюб за добу: як правильно одружитися

Одруження – одна з найвизначніших подій у житті людини. Воно символізує народження сім’ї та нового етапу в житті – життя подружнього.

Одруження або, як правильніше казати з правової точки зору, державна реєстрація шлюбу здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Для того щоб провести державну реєстрацію шлюбу, потрібно звернутись до будь-якого органу ДРАЦС.

При цьому не має жодного значення, де зареєстровані закохані. Адже реєстрація шлюбу проводиться за принципом екстериторіальності, тобто документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану в будь-якому населеному пункті.

За загальним правилом після подачі заяви про реєстрацію шлюбу майбутньому подружжю надається місячний строк на те, щоб подумати над своїм бажанням стати єдиною сім’єю.

Єдиною можливістю уникнути тривалого очікування може бути рішення керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану скоротити цей строк за умови наявності документів, які дають право на термінове одруження: у разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого.

Для скорочення місячного терміну 29 липня 2016 року в Україні запустили пілотний проєкт Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», завдяки чому пари можуть, не чекаючи місяць, зареєструвати шлюб, обравши зручні для себе дату та час його реєстрації.

Як скористатися цією послугою?

Щоб зареєструвати шлюб за прощеною процедурою в рамках проєкту Міністерства юстиції «Шлюб за добу», необхідно:

– звернутися до організатора шлюбної церемонії (адреса: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 23-а);

– обрати бажану дату та час;

– пред’явити паспорти та за необхідності інші документи;

– підписати відповідний договір;

– з’явитися в обраний час та місце і одружитись.

Які документи потрібні?

Заява за встановленою формою. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (іноземець, особа без громадянства, додає документ, що підтверджує законність його (її) перебування на території України). Якщо заявники або один з них раніше перебували в шлюбі, необхідно також надати документи, які підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу чи про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб тощо. Іноземці так само мають надати документи, які підтверджують припинення шлюбу в країні проживання або громадянства. Відповідно до діючих міжнародних норм ці документи мають бути належним чином засвідчені. Це може бути консульська легалізація або апостиль. Жодного посвідчення не вимагають документи країн, з якими Україна має міжнародну двосторонню угоду. Документи про сплату державного мита та про сплату платних послуг, що надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Завдяки плідній співпраці КП «Миколаївський обласний центр реєстрації» «Кумарівської сільської ради (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 30 а/6, офіс 310) та Центрального районного у місті Миколаєві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (адреса:

м. Миколаїв, пров. Кур’єрський 7, тел.: (0512) 46-00-01) та в рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу» пари можуть стати чоловіком та дружиною протягом 24 годин або навіть через 1 годину після подачі всіх необхідних документів.

Центральний районний у м. Миколаєві відділ ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області