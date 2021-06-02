Щомісяця – понад мільярд сплачених податків!

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що у січні – травні 2021 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано понад 5,5 млрд грн податків і зборів, до державної скарбниці платниками Миколаївщини сплачено майже 2,5 млрд грн, до місцевих бюджетів надійшло понад 3 млрд гривень.

Формує позитивну динаміку податкових надходжень активна позиція соціально відповідального бізнесу і системна співпраця з владою та громадами Миколаївщини.

Слід зазначити, що державний бюджет значною мірою поповнюється завдяки бюджетоформуючим податкам, а саме, за 5 місяців поточного року вагомі надходження забезпечено завдяки сплаті податку на додану вартість – понад 1 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб – 720,3 млн грн, податку на прибуток – 383,4 млн грн, військового збору – 198,9 млн гривень.

Місцевий бюджет у значній мірі формується у результаті сплати: податку на доходи фізичних осіб – 2,2 млрд грн, єдиного податку – 409,7 млн грн, земельного податку та орендної плати за землю – 291,8 млн гривень. Це показники 5 місяців поточного року.

ГУ ДПС у Миколаївській області дякує платникам податків, які розуміють наскільки важливою є бюджетна стабільність, за громадянську позицію, свідоме ставлення до виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків до бюджетів усіх рівнів та сподівається на подальшу плідну співпрацю задля фінансової стабільності та добробуту Миколаївщини.

Головне управління ДПС у Миколаївській області