«Велике Будівництво» на Арбузинщині – запроєктовано реконструкцію селищної загальноосвітньої школи №2 ім. Т. Г. Шевченка

На Миколаївщині продовжується активна реалізація Програми Президента Володимира Зеленського Велике Будівництво. Зокрема у селищі міського типу Арбузинка буде здійснено реконструкцію загальноосвітньої школи – I-III ступенів №2 ім. Т. Г. Шевченка, яка є опорним навчальним закладом Арбузинської селищної територіальної громади.

Проєктним рішенням реконструкції передбачено:

заміну внутрішніх дверних та віконних блоків;

виконання внутрішньої обробки приміщень;

заміну дощатих підлог по лагах на підлоги по стяжці з покриттям лінолеумом та керамічною плиткою;

улаштування по коридорах та вестибюлях підвісної стелі;

перепланування чинних санітарних вузлів;

приведення ґанків до будівельних норм з улаштуванням пандусів;

оновлення верхнього шару зовнішнього оздоблення;

придбання сходового мобільного підіймача для дітей з інвалідністю.

Навчальний заклад засновано 5 жовтня 1949 року. Сучасну його будівлю введено в експлуатацію в жовтні 1979 року. Розрахована школа на 725 місць.

Сьогодні тут здобувають освіту 544 учні. З трьох населених пунктів Арбузинщини, а саме Вишневого, Кавунів та Полянки, до школи організовано підвіз дітей. Загалом трьома шкільними автобусами здійснюється підвезення 156 вихованців загальноосвітнього навчального закладу.

Трудовий колектив об’єднує 36 педагогів та 20 працівників персоналу, що обслуговує.

5 учителів мають звання вчителя – методиста, 13 – звання «старший вчитель». 5 спеціалістів (до 30 років) – випускники педагогічних ВИШів, які повернулися в рідний заклад освіти.

Щорічно на базі школи працює пришкільний дитячий табір «Бригантина», який двічі виборював призові місця в обласному конкурсі на кращу організацію літнього оздоровлення дітей.

Безпосередньо на базі закладу учні відвідують гуртки різного спрямування від Арбузинського будинку творчості школярів: мистецький, декоративно-прикладний, технічний, «Школа безпеки», що дає можливість для розвитку дитячих здібностей та талантів.

Пресслужба ОДА