Яку декларацію потрібно подавати, якщо Ви плануєте працювати на державній службі?

23.02.2021 набрав чинності Закон № 1285–IX, яким відновлено проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Проведення конкурсів на зайняття посад державної служби в самому розпалі. Для всіх, кому пощастить успішно пройти конкурси, Головне управління ДПС у Миколаївській області підготувало невелику пам’ятку: яку декларацію необхідно подати перед призначенням на державну службу.

Яку декларацію подавати, якщо Ви не працювали на державній службі?

Якщо Ви не працювали на публічній службі або працювали понад рік тому, Вам потрібно подати декларацію типу «кандидата на посаду» до призначення або обрання на посаду.

Якщо Ви претендуєте на декілька посад в одному органі та не подавали декларацію за минулий рік, Вам потрібно подати лише одну декларацію «кандидата на посаду», вказавши посаду, на яку маєте намір бути призначеним/призначеною.

Декларація повинна охоплювати весь звітний період із 01 січня до 31 грудня 2020 року включно.

У декларації «кандидата на посаду» потрібно зазначати назву майбутнього місця роботи та посади, у зв’язку з якою виник обов’язок подати декларацію, тип і категорію посади, на яку ви претендуєте, а не місце роботи та посаду, на якій Ви фактично перебували станом на кінець звітного періоду. Всі інші статуси, зазначені в розділі 2.1. «Інформація про суб’єкта декларування» декларації зазначаються, зважаючи на статус посади, на яку Ви претендуєте, а не на якій перебували на кінець року, за який подається декларація.

Зверніть увагу, що у декларації кандидата на посаду не заповнюється розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, тому у формі декларації він технічно заблокований.

Також Ви можете ознайомитися із роз’ясненнями НАЗК: https://bit.ly/3eBLE55.

Яку декларацію подавати, якщо Ви працювали на державній службі протягом 2020 року?

Якщо Ви нещодавно працювали на публічній службі та незалежно від обставин уже подавали декларацію за минулий рік будь-якого типу, Вам не потрібно подавати декларацію «кандидата на посаду» за цей період.

Також нагадуємо, що у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії чи Громадської ради доброчесності (посади, які зазначені у підпункті «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону «Про запобігання корупції») декларацію типу «кандидата на посаду» потрібно подати протягом 10 календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради доброчесності.

Детальніше про типи декларацій можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/3nr36O3.

Головне управління ДПС у Миколаївській області