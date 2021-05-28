Миколаївщина: мільйонерів поменшало

Темі підбиття підсумків проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році, була присвячена пресконференція начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва. Спілкування з журналістами місцевих ЗМІ відбулося у п’ятницю, 28 травня.

Д. Прокоф’єв акцентував увагу присутніх, що учасниками даної кампанії стали не представники малого чи великого бізнесу, а ті громадяни, які самостійно здійснюють свою діяльність та потім декларують власні доходи.

Загалом у визначений податковим законодавством термін – до 1 травня – подали декларації про майновий стан і доходи 37503 мешканця Миколаївщини. Вони мають сплатити до бюджету податків на суму 89,0 мільйонів гривень, що на 3,2 млн грн більше, ніж за попередній період, а також 9,5 млн грн військового збору.

Серед усіх декларантів найбільш питому вагу – 90 відсотків – становлять одноосібники, тобто люди, що самі обробляють власні земельні наділи, а також продають сільськогосподарську продукцію. Вони задекларували 373 млн грн отриманого доходу, з з яких мають сплатити 67,1 млн грн ПДФО і 5,6 млн грн військового збору.

На другому місці є задекларовані доходи від прийняття спадщини. Таких осіб виявилося 721, вони задекларували 103,17 млн грн, при цьому ПДФО становить 6,4 млн грн, військовий збір – 1,8 млн грн.

Крім того, 419 жителів області задекларували 100,6 млн грн, отриманих від продажу чи обміну рухомого та нерухомого майна (0,3 млн грн ПДФО та 0,07 млн грн військового збору).

Керівник податкового відомства Миколаївщини подякував свідомим громадянам, котрі вчасно та в повному обсягу задекларували власні доходи, з яких будуть сплачені відповідні податки, насамперед – до місцевих бюджетів. Більшій ефективності цього важливого напрямку сприяла і плідна співпраця між податковими органами та органами місцевого самоврядування. Завдяки цьому кількість громадян, які задекларували доходи від обробітку землі, збільшилася на 1659 осіб.

– І головою облдержадміністрації, і мною приділяється значна увага цьому питанню, – зазначив Дмитро Прокоф’єв. – До того ж, значну підтримку надають голови об’єднаних територіальних громад. Завдяки сплаті в бюджети ОТГ утримують дороги, школи, садочки, зовнішнє освітлення населених пунктів.

В.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина нагадала, що сплата податків із задекларованих доходів цьогоріч має відбутися у термін до 1 серпня. Але, зважаючи на реалії, зокрема тривале перебування області у червоній зоні з карантину, процес декларування триває й досі. Наразі до бюджету надійшло податків на суму 21 млн грн, а також 2,5 млн грн військового збору.

Як констатувала О. Купчишина, коронакриза негативно позначилася і на кількості мільйонерів. Якщо минулого року річні доходи на суму понад 1 млн грн зазначили у своїх деклараціях сто мешканців області, то нині – 92 особи. Із них чотири громадянина задекларували податкові зобов’язання сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб в сумі понад 500 тис грн кожен. Більшість мільйонерів – мешканці обласного центру.

– Хочу звернути увагу декларантів, що мають право на податкову знижку: це – громадяни, що сплачують за навчання дітей у вищих навчальних закладах, особи, що роблять внески недержавного пенсійного страхування або користуються іпотечним житловим кредитом. Вони мають право задекларувати власні доходи та отримати податкову знижку до 31 грудня поточного року, сказала в.о. заступника начальника Головного управління ДПС.

Таким чином, 763 мешканця області мають отримати фінансову компенсацію у розмірі 2,5 млн грн.

Керівники податкового відомства закликали громадян якомога активніше користуватися електронними сервісами. Завдяки цьому методу можна подати декларацію не приходячи безпосередньо до органів ДПС, а за допомогою власного комп’ютера та Електронного кабінету платника податків. Це дозволить людям як заощадити власний час, так і запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Попри те, що офіційно оголошений термін подачі декларацій вже сплив, громадяни ще мають шанс подати відповіді фінансові звіти до органів ДПС, і до них, зважаючи на карантин, не будуть застосовані фінансові санкції.

– Але я щоразу кажу, – зауважив Дмитро Прокоф’єв, – що коли буде ухвалено закон про загальне декларування, тобто не тільки держслужбовцями, а й всіма громадянами, то податкова може декого запитати: якщо ти не декларував свої доходи, то з яких коштів було придбано машину, квартиру, оплачено відпочинок за кордоном і таке інше? В усьому світі якщо видатки не збігаються з доходами, то податкова служба застосовує певні штрафні санкції.

Андрій ТЮРІН