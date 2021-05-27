У Миколаївському обласному центрі онкології завершуються ремонті роботи

У Миколаєві в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського«Велике будівництво» завершується ремонт радіологічного корпусу КНП «Миколаївський обласний центр онкології».

У травні підрядною організацією завершувались роботи по:

– монтажу електричних мереж та встановленню відповідного устаткування;

– монтажу внутрішніх інженерних мереж та обладнання.

На фінальній стадії процес внутрішніх оздоблювальних робіт.

Наразі будівельниками вже реалізовано основний обсяг реконструкції із запланованої. Готовність об’єкту становить 94,2 %.

За результатами реалізації проєкту жителі області зможуть отримувати високоякісну спеціалізовану медичну допомогу на сучасному рівні в комфортних умовах перебування.

Проєкт реалізується коштом Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість об’єкту складає понад 122 млн грн.

Нагадаємо, що цьогоріч об’єкт також ввійшов до переліку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку Миколаївської області, що можуть реалізовуватися у 2021 році коштом державного фонду регіонального розвитку. Таким чином, протягом 2021 року понад 10 млн грн буде спрямовано на ремонт радіологічного корпусу КНП «Миколаївський обласний центр онкології».

Пресслужба ОДА