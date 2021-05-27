Мешканці Миколаївщини, які працювали без трудового договору, відчули на собі переваги задекларованої праці

За 5 місяців 2021 року за результатами роботи Управління Держпраці у Миколаївській області щодо протидії незадекларованій праці право на трудові соціальні гарантії здобули 4846 мешканців області. Люди тривалий час працювали в рамках діяльності суб’єктів господарювання без трудового договору. Проте візити інспекторів праці дещо змінили ситуацію.

Так, завдяки інформаційно-роз’яснювальній роботі інспекторів праці щодо переваг належного оформлення трудових відносин та ризиків притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства трудові угоди укладено з більшістю із зазначених працівників.

Авжеж, не всі роботодавці поспішають діяти в рамках закону. Втім заходи контролю Управління Держпраці надали можливість 75 особам відчути як це мати оплачувану відпустку та лікарняний.

За фактом виявлених порушень інспекторами праці вжито заходи щодо притягнення порушників до відповідальності. Керівникам підприємств вручені приписи щодо належного оформлення трудових відносин, виконання яких відстежується та перевіряється.

Ведення господарської діяльності не за правилами, відсутність у найманих осіб прав на безпечні умови праці, на соціальну допомогу у разі втрати працездатності та у випадку безробіття – неприйнятно для розвитку країни та досягнення покращення якості життя українців.

Тож, Управління впевнене, що близько 5 тисяч мешканців Миколаївщини, які здобули статус працівника за результатами діяльності інспекторів праці, вже мають всі трудові гарантії, зокрема це і право на отримання щорічної оплачуваної відпустки не менш ніж 24 календарних дні, і виплати у разі тимчасової непрацездатності, у тому числі при настанні нещасного випадку на виробництві, і оплата праці у розмірі не менше мінімального розміру, встановленого законодавством, тощо. Саме з моменту належного оформлення трудових відносин з працівником, тобто після повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу, працівникам нараховується страховий стаж для отримання у перспективі пенсійних виплат. Зі свого боку роботодавці взяли на себе відповідальність за забезпечення безпеки найманих осіб під час трудової діяльності, виплати своєчасної та гідної заробітної плати.

Зауважимо, на початку року Держпраці разом із представниками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Національної поліції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, соціальних партнерів та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прийняли рішення щодо спільної організації та координації зусиль у боротьбі з незадекларованою працею.

Результатом спільної роботи став Національний план спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік. Документом передбачається організація роботи в ризикових сферах господарювання у два етапи – інформаційного та інспекційного. Протидія незадекларованій праці за результатами роботи у попередні два роки саме в такій спосіб визначена ефективною.

Реалізація Національного плану триває. Тож, суб’єктам господарювання варто належним чином оформити відносини з працівниками, не очікуючи на зустрічі з інспекторами праці.

Звертаємо увагу, у травні – червні 2021 року Управління Держпраці активізує заходи щодо забезпечення належного оформлення працівників суб’єктами господарювання сфер послуг мобільного харчування, тимчасового розміщування й організації харчування, оптовій та роздрібній торгівлі, рекреаційних зон Миколаївщини тощо, які реалізуються згідно Плану заходів Управління з питань запобігання використанню незадекларованої праці у 2021 році, що проводитимуться самостійно Управлінням та у співпраці з соціальними партнерами.

Прес-служба Управління