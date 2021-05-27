В рамках «Великого Будівництва» у селі Галицинове будується сільська амбулаторія

Майже трьохтисячна громада села Галицинове Миколаївського району області незабаром вже отримуватиме якісні медичні послуги у новій будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Наприкінці минулого року між управлінням капітального будівництва облдержадміністрації та підрядною організацією укладено договір на будівництво вартістю понад 12 млн грн.

Протягом квітня-травня на об`єкті тривали активні загально-будівельні роботи. Продовжуються вони й сьогодні:

-змонтовано покрівлю;

– влаштовано внутрішні стіни та цегляні перегородки;

– на стадії реалізації утеплення фасаду.

З наступного тижня розпочинаються внутрішні оздоблювальні роботи

Сьогодні жителів населеного пункту обслуговують два лікарі, з якими підписано 2377 декларацій. Загалом медичними послугами закладу охорони здоров’я охоплено населення у кількості 2763 осіб.

Пресслужба ОД