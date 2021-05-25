За нерухомість на Миколаївщині сплатили 52,3 млн грн

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість») та суми податку до сплати, у січні – квітні 2021 року до місцевих бюджетів забезпечено 52,3 млн грн податку на нерухомість. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження зросли на 16,5 млн гривень.

Безперечними лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за 4 місяці 2021 року становить 48,7 млн гривень. Фізичні особи – власники майна – перерахували до місцевих скарбниць області 3,6 млн грн податку на нерухомість.

Слід зазначити, що платниками податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх частку. Однак, сплачується податок лише за ту площу, яка перевищує пільгову.

Нагадуємо, що відповідно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Для зручності платників податків ДПС України запроваджено низку електронних сервісів. Зокрема, за допомогою Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо:

об’єктів оподаткування (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі, легкові автомобілі);

сформованих податкових повідомлень-рішень та необхідних платіжних реквізитів для сплати податку на нерухомість, транспортного податку та плати за землю;

розрахунків сум податкових зобов’язань за податками;

стану розрахунків з бюджетом.

Звертаємо увагу, що у разі зміни місця реєстрації, громадянам необхідно протягом місяця подати до податкового органу за місцем проживання (реєстрації) заяву за формою 5-ДР.

Головне управління ДПС у Миколаївській області