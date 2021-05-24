Про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які продовжували працювати та на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули не менше 24 місяців страхового стажу, або минуло не менше 24 місяців після призначення/попереднього перерахунку пенсії.

Відповідно до статті 24 Закону, після 1 січня 2004 року обчислення страхового стажу здійснюється за даними про сплату страхових внесків поданих страхувальниками до Державного реєстру загальнообов’язкового держаного соціального страхування.

З 1 січня поточного року, набрали чинності зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Податкового кодексу України, якими передбачено подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб щокварталу (замість щомісяця). Строки подання такої звітності згідно з Податковим кодексом України становлять 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Тобто граничним терміном подання звітності за І квартал 2021 року є 10 травня, у зв’язку з цим дані про страховий стаж за цей період будуть відображені в реєстрі застрахованих осіб лише наприкінці травня поточного року. Оскільки станом на 1 квітня 2021 року інформація про сплату страхових внесків за січень та лютий поточного року в реєстрі застрахованих осіб була відсутня, тому автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам буде проведено після надходження цих відомостей. Таким чином розмір пенсії буде переглянуто з 1 квітня поточного року та проведено відповідну доплату.

Отримати додаткові консультації з питань пенсійного забезпечення можна за телефонами «гарячих» ліній Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області:

+380686687809; +380502678424; +380930154679

Начальник Головного управління Олена СИЧУГОВА