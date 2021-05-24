“Велике Будівництво” в Миколаєві”: відбулося відкриття реконструйованих спортмайданчиків

У суботу, 22 травня, відбулося відкриття реконструйованих спортмайданчиків зі штучним покриттям ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб». Реконструкція відбулася в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво».

Начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Віктор Гінкул привітав всіх присутніх та зазначив, що це спільне свято, адже нові спортивні об’єкти дадуть можливість популяризувати спорт на Миколаївщині та вивести інтерес до нього на новий рівень.

Сонячна погода сприяла гарному настрою і в цей день в Яхт-клубі зібралася величезна кількість людей, які пов’язують себе зі спортивним життям Миколаївщини та були раді на власні очі побачити відкриття спортмайданчиків.

Святкова атмосфера була доповнена проведенням баскетбольного та волейбольного турнірів.

Спортивні майданчики побудовані в рамках відповідних норм з урахуванням сучасних тенденцій в будівництві спортивних споруд. Сама реконструкція тривала з 2019 року.

Габарити майданчиків та розмітка відповідають чинних правилам.

Майданчик для гри у стрітбол, гандбол та міні-футбол та заняттями рухливими іграми вкрито штучним покриттям з гумової крихти на бетонній основі.

Також майданчики оснащені баскетбольними щитами, міні-футбольними та гандбольними воротами, вишкою для суддівства, волейбольними стійками, а також улаштовано трибуни для глядачів.

На зазначеному об’єкті можна проводити спортивні заходи місцевого та регіонального рівня. Загальна площа об’єкту: 1061,64 м2.

Реконструкція була проведена за кошти обласного бюджету. Загальна вартість робіт склала понад 3,3 мільйона гривень.

Пресслужба ОДА