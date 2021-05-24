Олег Сокол: «З початку року на Миколаївщині реалізовано 8 об’єктів приватизації на суму понад 3 млн грн»

З початку 2021-го управлінням в Миколаївській області забезпечено продаж 8 об’єктів приватизації. Так один аукціон відбувся в грудні 2020 року. Один об’єкт реалізовано шляхом викупу. І шість об’єктів продано на 11 аукціонах в поточному році. Надходження до бюджету склали 3,2 млн грн. До кінця 2 кварталу 2021 року за укладеними договорами очікується надходження ще 450 тис. грн.

Про це в ході брифінгу, який відбувся 20 травня, повідомив заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській та Одеській областях, начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Сокол.

Заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській та Одеській областях зазначив, що зміни у законодавстві, зокрема втрата чинності Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (закон № 145-ІХ), яка відбулась згідно з рішенням Верховної Ради України у лютому 2019 року, дозволила майже в три рази збільшити кількість об’єктів приватизації.

Так, якщо в період з 2012 по 2019 в середньому щороку в області приватизовувалось 4 об’єкти, то вже у 2019 ця кількість зросла до 14.

До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, додав Олег Сокол, належать усі об’єкти права державної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом.

Наразі в Україні є 3644 державних підприємства, 1000 з яких можуть бути об’єктами приватизації.

Олег Сокол повідомив, що Кабінет Міністрів України вже передав Фонду держмайна для підготовки до приватизації понад 500 підприємств.

Зазначимо, не будуть приватизувати:

– Підприємства, що забезпечують безпеку держави;

– Підприємства, що є природними монополіями;

– Підприємства, що мають важливе значення для суспільства або чиї послуги/товари не можуть виконуватися приватним бізнесом.

Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці, які можуть надати заяву про включення обраного ними об’єкту до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.

Пресслужба ОДА