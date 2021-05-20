Клієнти ТОВ «Миколаївгаз Збут» можуть менше платити за газ взимку

ТОВ «Миколаївгаз Збут» пропонує своїм клієнтам зменшити фінансове навантаження під час опалювального сезону, скориставшись тарифом «Твій газ Рівномірний платіж». З цією пропозицією споживач сплачуватиме за газ однаковими платежами протягом усього року.

Суть тарифної пропозиції полягає у тому, що минулорічний обсяг споживання множиться на зафіксовану на рік ціну і споживач щомісяця сплачує рівні частини від свого річного обсягу.

Ціна газу у рамках комерційної пропозиції «Твій газ Рівномірний платіж» складає 7,99 грн за кубометр. Перейти на тариф можна до 31 серпня 2021 року, а діятиме він до 30 квітня 2022 року.

Якщо протягом терміну дії тарифу клієнт не використає весь запланований обсяг газу, заощаджена сума повернеться на його банківський рахунок або ж залишиться на особовому рахунку для майбутніх платежів.

«Головна перевага тарифу «Твій газ Рівномірний платіж» – у відсутності великих сум у квитанціях в опалювальний період, коли спостерігається найбільше споживання. Ця пропозиція дозволить взимку сплачувати за менший обсяг газу, ніж реально використано. Тариф буде особливо цікавим для тих, хто має індивідуальне опалення», – розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов.

Аби перейти на тариф «Твій газ Рівномірний платіж», потрібно подати нову Заяву-приєднання у відділеннях ТОВ «Миколаївгаз Збут», Центрах обслуговування клієнтів чи на сайті компанії.

Нагадаємо, за рішенням уряду та НКРЕКП від 1 травня 2021 року усіх побутових споживачів природного газу автоматично перевели на базові річні контракти з фіксованою ціною. Для клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збут» вартість газу у рамках базового тарифу «Твій газ Річний» складає 7,99 грн за кубометр. Проте споживачі мають змогу обрати й інші тарифи компанії.