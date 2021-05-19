Сучасне приймальне відділення – вчасна діагностика та надання допомоги в повному обсязі

Минулого року в Україні розпочалася реалізація проєкту EMERGENCY в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського. Вона передбачає створення потужних відділень невідкладної допомоги в опорних лікарнях. Адже сучасне приймальне відділення – запорука вчасної діагностики та надання допомоги пацієнтові в повному обсязі.

Власне проєкт «Emergency» в рамках Програми Президента України «Велике будівництво» сьогодні є найважливішим, який стосується життя і здоров’я жителів кожного регіону.

По завершенні реконструкції заклад охорони здоров’я отримає потужний лікувально-діагностичний комплекс. Тут буде все необхідне, щоб надати допомогу людині.

Сконцентровані в одному місці ангіограф, МРТ, рентген, комп’ютерний томограф, операційна і так далі стануть у пригоді медичним працівникам, коли дуже важливі перші хвилини і години, коли від цього залежить життя людини.

На території КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради продовжують ремонт приміщення приймального відділення.

Тут вже виконали земельні роботи й влаштували фундамент приймального боксу. Адже у підсумку передбачено відокремлений в’їзд та виїзд санітарного автотранспорту з території закладу, зовнішнє освітлення на шляхах під’їзду та підходу, приймальний бокс для автомобілів екстреної допомоги на один автомобіль з наскрізним проїздом.

У підвальній частині будівлі проклали трубопроводи водопостачання та водовідведення. Окремі приміщення оздобили плитами Кріплат СМЛ та влаштували перегородки з оздобленням Кріплат ГКЛ плитами – по завершенні робіт у відділенні функціонуватимуть кабінети для персоналу, загальномедична зона, палата тимчасового перебування хворих, ізолятори для агресивних осіб та інфекційних хворих, діагностичний блок, рентген-операційна в кардіологічному відділенні. Працівники підрядної організації вже встановили двійку медичних дверей та двоє металопластикових у реанімаційне відділення та коридор.

Бійці у білих халатах на передовій боротьби з пандемією СOVID-19 радіють таким змінам. Адже кожне нове відділення, а приймальне тим більше, це додатковий шанс здійснення необхідної діагностики, надання допомоги в повному обсязі та рятування людських життів.

Пресслужба ОДА