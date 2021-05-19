У рамках малої приватизації готується аукціон з продажу нежитлової будівлі у Миколаєві

Наразі у Миколаєві Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях готується аукціон з продажу нежитлової будівлі загальною площею 2935,1 кв. м, розташованої за адресою вул. Заводська, 11.

Нежитлова будівля – двоповерхова з підвалом, являє собою будівлю з кабінетним плануванням першого та другого поверхів та приміщенням у два світла (колишній зал клубу).

Крім того, є приміщення площею більш 100 кв. м, які можливо використати під конференц-зали або офіси з відкритим плануванням. У підвалі розташовуються допоміжні приміщення (вбиральні, умивальники, насосна та ін.).

Прилегла територія упоряджена. Рельєф місцевості має невеликий уклін. Оточення об’єкта – будівлі та споруди морського торговельного порту, споруди гаражного кооперативу, житлові багатоповерхові будинки.

Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11.

Детальніше з інформацією про нежитлову будівлю загальною площею 2935,1 кв. м можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/7b0aod9

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 09-00 до 16-00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: [email protected]

Довідково

Фонд державного майна України створив сучасний онлайн-ресурс privatization.gov.ua, який працює за принципами зручного інтернет-магазину. Продаж об’єктів відбувається онлайн в системі Прозоро, що гарантує доступ до аукціонів для всіх охочих та виключає можливість маніпуляцій.