Програма Президента Володимира Зеленського “Велике Будівництво” в дії. Розпочато ремонт нової ділянки траси Н-14

Розпочався капремонт нової ділянки траси Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв від села Возсіятське до межі з Кіровоградською областю.

Наразі ведуться підготовчі роботи, фрезерується старе покриття. Також готується смуга для тимчасового об’їзду транспорту. Згідно з проєктом частина відрізку ремонтуватиметься з експериментальним впровадженням нових матеріалів та технологій.

Це покриття траси повинно витримувати суттєве навантаження.

На іншій ділянці Н-14, яка була забетонована минулого року, тривають фінальні роботи по організації безпеки дорожнього руху. Зараз практично вся автодорога Н-14 на Миколаївщині охоплена ремонтом, тому майте це на увазі, плануючи подорож.

Одна з найгірших доріг країни – стане однією з найкращих. Тепер подорож із Кропивницького до Миколаєва з комфортом та всього за декілька годин – це реальність. Програма Президента Володимира Зеленського “Велике Будівництво” продовжується!

Пресслужба облдержадміністрації