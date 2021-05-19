Земля поповнює бюджет

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини.

За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, податковою службою Миколаївщини приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота щодо проведення звірок з землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

У результаті цієї роботи, у січні – квітні 2021 року сплачено до місцевих бюджетів земельного податку та орендної плати за землю на суму 229,7 млн гривень.

Головне управління ДПС у Миколаївській області