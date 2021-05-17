«Швидка допомога» для будинків: як працює аварійна служба «Місто для людей» у Миколаєві

Коли в будинку трапляється аварійна ситуація, головна мета – максимально захистити життя та здоров’я співвласників будинку, а також їхнє майно від можливих несприятливих наслідків аварії. Саме тому аварійні служби працюють цілодобово, а їхні телефони повинні завжди бути у кожного мешканця під рукою.

Що робити, якщо аварійна ситуація сталася у багатоповерхівці? Як викликати фахівців? У які терміни відбувається ліквідація аварії? На ці та інші питання відповідають у компанії “Місто для людей”, що обслуговує 361 житловий будинок Миколаєва.

Аварія може статися як у старих багатоповерхівках, так і в новобудовах, кажуть фахівці. В основному вони виникають через зношений стан житлового фонду або через відхилення від нормальних умов експлуатації.

“В першу чергу, якщо у Вашому будинку сталася аварійна ситуація, потрібно негайно зателефонувати в цілодобовий кол-центр, де приймають і обробляють заявки цілодобово, і повідомити диспетчеру, що сталося. Телефон кол-центру компанії “Місто для людей Миколаїв”: 067 400 90 91. В місяць до компанії надходить близько 500 аварійних заявок різного характеру”, – зазначає директор керуючої компанії Наталія Тімофєєва.

Диспетчери керуючої компанії приймають дзвінок і відразу ж формують заявку, привласнюючи їй категорію: аварійна, критична, планова, звичайна або платна. Якщо про аварійну ситуацію намагається повідомити одночасно декілька мешканців будинку, телефонна лінія може бути тимчасово перевантажена. У компанії радять зачекати 5-10 хвилин та перетелефонувати знову, і ваш дзвінок обов’язково приймуть. Якщо ж про дану проблему вже відомо, заявнику пояснять, які заходи вживаються для її усунення.

Після фіксації аварійної заявки диспетчер направляє на місце одну з аварійних бригад у складі слюсаря-сантехніка та електромонтера, що закріплені за районами. У компанії встановлений чіткий стандарт часу на відпрацювання аварійної заявки. З моменту надходження дзвінка до кол-центру до виїзду бригади на місце має пройти не більше однієї години. Працівники аварійної бригади локалізують причину аварії.

Терміни усунення аварій регламентуються нормативними документами. Наприклад, пошкодження внутрішньобудинкових інженерних систем повинні бути усунені негайно, як і проблеми з електропостачанням будинку. При цьому важливо розмежувати значення понять “ліквідація” і “усунення наслідків”.

“Наприклад, в будинку прорвало водопровідну трубу у підвалі. Щоб припинити течу, слюсарі “аварійки” прибудуть на місце, локалізують причину та поїдуть далі, на новий виклик. Після них до роботи приступить денна ремонтна бригада, яка і буде замінювати пошкоджену ділянку труби на нову. Якщо ж аварія сталася у пізній час, то аварійники не лише ліквідують аварійну ситуацію, але й виконують подальший ремонт, щоб не передавати виконання заявок на денну службу і забезпечити комфорт мешканців якнайшвидше”, – пояснює Наталія Тімофєєва.

Також у компанії наголосили, що аварійна бригада обслуговує лише спільне майно багатоквартирного будинку, в тому числі й спільні інженерні мережі, які проходять через квартири (стояки). Ремонт та відновлення спільного майна входить в ціну послуги з управління. А от аварійні та ремонтні роботи у квартирах виконуються за рахунок власників. Є таке поняття як зона відповідальності. Наприклад, по системах водопостачання – це до першого замикаючого пристрою від стояка. Це вентиль, який перекриває подачу води. По електропостачанню – щитові, внутрішньобудинкові електромережі до лічильника є зоною відповідальності управителя, усе, що після лічильника – це внутрішньоквартирні мережі, що належать мешканцям.

Компанія надає платні послуги мешканцям, якщо вони хочуть викликати сантехніка чи електромонтера для проведення ремонтних робіт всередині квартири. Для цього необхідно звернутися на гарячу лінію компанії, оплатити заявку та очікувати на візит спеціаліста.

Якщо у вас є необхідність подати аварійну або платну заявку, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію “Місто для людей” у Миколаєві:

067 400 90 91

Заявки приймаються цілодобово без вихідних.