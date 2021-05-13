Другий рік без синочків…

Усі щасливі сім’ї щасливі однаково, кожна нещаслива сім’я нещаслива по-своєму. Так стверджував великий письменник і філософ Лев Толстой, і з ним важко не погодитися. Поготів прикро, коли сімейні узи розриваються, і через ворожнечу та чвари між колишніми чоловіком та дружиною страждають найуразливіші члени вже колишньої родини – діти.

Упорядкувати ці відносини, з метою врахування інтересів обох батьків, а головне – щоб мінімізувати негативні наслідки «розриву» для дітлахів, й покликані різноманітні державні та судові органи. Проте історія, яку нам розповів первомайчанин Дмитро Ткачук, викликає серйозні сумніви щодо спроможності деяких «державних мужів» виконувати покладені на них суспільством обов’язки.

Сімейне щастя було недовгим

Близько десяти років тому Дмитро зустрів Олену Жигалюк, і згодом пара стала жити разом. Офіційно відносини ніде не реєстрували, проте Дмитро і Олена перебували у фактичних шлюбних стосунках. Тривалий час чоловік та жінка чекали на плоди свого кохання. Зрештою влітку 2016 року лелека змилостився та завітав до їхнього обійстя, причому одразу з двома згортками: народилися двійнята Віктор та Дмитро.

Проте сімейне щастя було не надто довгим. У 2019-му цивільний шлюб дав тріщину, а кінцевий розрив стався в серпні того ж року, відколи Дмитро і Олена перестали жити спільно. Братики залишилися з мамою, при цьому, як каже чоловік, колишня дружина всіляко перешкоджала йому в побаченні з дітьми. Відтак невдовзі Д. Ткачук звернувся до мерії м. Первомайська, аби впорядкували процедуру його спілкування з синами.

Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 580 від 13 грудня 2019 року було встановлено порядок побачення Д. Ткачука із малолітніми дітьми, а саме: щоп’ятниці з 16.00 до 20.00 та щосуботи з 10.00 до 20.00 за місцем проживання батька в місті Первомайську.

Чому було прийнято саме таке рішення?

По-перше, було взято до відома те, що батько позитивно характеризується, не має шкідливих звичок та турбується про своїх синів. До речі, психологічний висновок за результатами консультацій та діагностики практичного психолога Ю. Мудрої довів, що діти дуже прив’язані до батька.

По-друге, було враховано, що між чоловіком та колишньою дружиною склалися неприязні стосунки. Відтак було прийнято рішення: щоб менше травмувати психіку дітей, проводити такі зустрічі без присутності матері.

Таке рішення виконкому Первомайської міської ради цілком узгоджується з положеннями Сімейного кодексу (СК) України. Так, згідно зі статтею 153 СК України мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом.

Відповідно до статті 157 цього Кодексу, той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Проте Дмитро Ткачук, намагаючись діяти у чіткій відповідності до вищезгаданого рішення виконкому Первомайської міської ради, зіткнувся зі значним спротивом при спробах спілкуватися з власними дітьми.

«Дружина не дає можливості зустрітися із хлопчиками…»

– У грудні 2019 року, перед Новим роком, я відвідав своїх синів, але все завершилося грандіозним скандалом. Діти кричали: тато, тато, ми хочемо бути з тобою… А востаннє я бачив діток ще в березні 2020 року, – бідкається Дмитро Ткачук. – Колишня дружина найняла приватну охорону з якихось відморозків, які не дають можливості зустрітися із хлопчиками. Спочатку дітки ходили в незаконний дитячий садок, облаштований в одній із квартир у багатоквартирному будинку. Але після того, як про це повідомили ЗМІ, вона швиденько віддала малих у комунальний заклад. У мене початок спілкування з дітьми – в п’ятницю після 16.00, але їх забирали з дитсадка раніше цього часу, буквально вихоплюючи звідти. У підсумку один синок став уписюватися, другий – заїкатися.

Значну роль у цій історії відіграли органи Феміди. Ще в січні 2020 року адвокатеса Олени Жигалюк звернулася до Первомайського міськрайонного суду з позовом в інтересах своєї клієнтки, а 11 березня було змінено предмет позову: суд просили обмежити час спілкування батька з дітьми першою та третьою п’ятницею місяця з 10.00 до 18.00, а також другою та четвертою суботою місяця з 11.00 до 19.00, крім періоду оздоровлення. Таким чином, мати домагалася зменшити час спілкування братів із татом з 14-ти годин на тиждень до восьми.

Обгрунтовуючи свої вимоги, позивачка вказала, що «жодного висновку Управлінням у справах дітей Первомайської міської ради зроблено не було». Крім того, «не було направлено відповідних запитів до правоохоронних органів щодо наявності чи відсутності факту насильства відносно Жигалюк О.В., оскільки вона часто викликала поліцію у зв’язку з влаштуванням скандалів у її будинку Ткачуком Д.В.». Також, на думку матері дітей, на комісії з питань захисту прав дитини не було звернено уваги на її зауваження щодо малолітнього віку дітей та їх стану здоров’я, необхідності спеціального харчування.

Проте суд дійшов висновку, що на підтвердження своїх слів позивачка не надала жодних підтверджень, тому її аргументи не було взято до уваги.

Водночас, у цій же судовій справі розглядався зустрічний позов Дмитра Ткачука – про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми та визначення способу участі у виховному процесі. Також позивач просив збільшити час спілкування зі своїми синами – щоп’ятниці з 10.00 до 20.00 з правом ночівлі та щосуботи з 10.00 до 20.00.

Дослідивши матеріали справи, Феміда дійшла висновку, що Олена Жигалюк і справді перешкоджала батькові у спілкуванні з рідними дітьми відповідно до рішення виконкому Первомайської міської ради. І це було підтверджено документально – актами від 21.12.2019, 28.12.2019, 03.01.2020, 04.01.2020, 20.01.2020, 11.01.2020. А загалом, як зазначає Дмитро Ткачук, лише за рік з вини колишньої дружини було зірвано понад сто його побачень з дітками!

Зрештою суддя О.В. Мельничук ухвалив: визначити спосіб участі Д. Ткачука у спілкуванні з дітьми у повній відповідності до рішення виконкому Первомайської міської ради, а також зобов’язати Олену Жигалюк не перешкоджати татові у такому спілкуванні.

Здавалося б, справедливе та зважене рішення, яке було прийнято шляхом аналізу наданих доказів та врахування рекомендацій фахівців. Але є одне суттєве «але».

Коли Феміда не квапиться

Позови колишнього подружжя один до одного датовані січнем 2020 року, а об’єднані вони в одне провадження 6 лютого, розглядати справу доручили судді Мельничуку. Та попри те, що йшлося про долю маленьких дітей, 2016 року народження, та вимушений розрив їхніх відносин з одним із батьків, судовий розгляд здійснювався надто неквапливо.

Зі скарги Дмитра Ткачука до Вищої ради правосуддя від 22.12.2020:

«Суддею Первомайського міськрайонного суду Мельничуком Олександром Володимировичем тривалий час продовжує здійснюватися безпідставне затягування розгляду цивільної справи № 484/37/20.

Судове засідання та розгляд справи по суті було призначено на 27.03.2020. Згідно з частиною другою статті 210 ЦПК України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з початку розгляду справи по суті.

Отже, з урахуванням вимог ЦПК України розгляд справи по суті мав завершитися не пізніше 26 квітня 2020 року, проте справа не була розглянута у цей строк. Ба більше, її розгляд триває і досі, а суддею Мельничуком О.В. у черговий раз безпідставно задовольняються клопотання Жигалюк О.В. та її представника про відкладення розгляду справи».

На обґрунтування своєї скарги Д. Ткачук наводить конкретні дати, коли судові засідання не відбувалися, здебільшого – через задоволення суддею клопотань другої сторони судового процесу. Загалом засідання переносилися аж десять разів! При цьому, як зазначив скаржник, відповідачка не відвідала жодного з призначених судових засідань, що стосувалися визначення способу участі батька у вихованні дітей.

На переконання Дмитра Ткачука, суддя Мельничук свідомо затягував судовий процес і, як припускає, робив це явно не безкорисливо. До того ж, як акцентував тато двох близнюків, «судді Мельничуку О.В. достовірно відомо, що весь цей час відповідачка Жигалюк О.В. умисно перешкоджає Ткачуку Д.В. у побаченні та спілкуванні зі своїми двома малолітніми дітьми».

За таких обставин 22 грудня 2020 року Дмитро Ткачук попросив Вищу раду правосуддя притягнути суддю О.В. Мельничука до дисциплінарної відповідальності. І тут сталося справжнє диво – вже за тиждень після надходження скарги вищезгаданий служитель Феміди – овва! – нарешті виніс рішення у даній судовій справі.

Напевно, отримав «чарівного пенделя» зі столиці?..

Гадаєте, шановні читачі, Олена Жигалюк, отримавши на руки судове рішення, поспішила його виконати, зокрема в частині неперешкоджання батькові дітей у спілкуванні з дітьми?

Та де там!.. Ба більше: жіночка швидесенько написала апеляційну скаргу на рішення Первомайського міськрайонного суду, таким чином додавши Дмитрові Ткачуку ще більших моральних страждань. Адже він і надалі не мав змоги спілкуватися зі своїми дітьми відповідно до рішення виконкому міськради та вердикту суду першої інстанції. При цьому, вочевидь, Олена Жигалюк вирішила «покарати» колишнього чоловіка, у своїй позовній заяві попросивши Феміду обмежити час спілкування з дітьми лишень… трьома годинами на тиждень. Отакої!

Дмитро Ткачук переконаний: колишня дружина подала апеляційну скаргу виключно з метою подальшого затягування справи та щоб не дати йому можливості спілкуватися з рідними діточками. На підтвердження своїх слів він наводить такий факт: Олена Жигалюк, подавши апеляцію, «забула» навіть оплатити судовий збір. Проте ці кошти сплатив… сам батько дітей, в надії пришвидшити розгляд справи.

До честі колегії суддів судової палати у цивільних справах Миколаївського апеляційного суду (в складі С.Ю. Колосовського, О.В. Локтіонової, О.О. Ямкової), вони діяли куди як оперативніше, ніж їхній первомайський колега. І вже 31 березня колегія винесла Постанову, згідно з якою апеляційну скаргу О.В. Жигалюк було відхилено повністю, а апеляційну скаргу представника Д.В. Ткачука – задоволено частково, а саме: право останнього на побачення з власними дітьми доповнено ще й святковими днями, у період з 10.00 до 14.00.

Постанова набрала законної сили з моменту прийняття, а саме – з 31 березня 2021 року. Натомість і цього разу мати дітей «не змирилась» із судовим вердиктом і подала касаційну скаргу на дану Постанову.

Отакої!

Як виконувалося рішення суду?

А тепер – про те, як виконувалося судове рішення Миколаївського апеляційного суду, датоване 31 березням цього року. Не будемо зупинятися на деякому зволіканні із надходженням постанови суду до державних виконавців славного міста Первомайська. Але, зрештою, у 20-х числах квітня згадане судове рішення опинилося у руках представників Державної виконавчої служби. Відповідно було відкрито виконавче впровадження.

І що?..

30 квітня мало відбутися перше побачення тата з дітьми після надто тривалої розлуки, за адресою проживання батька. О 16.00 державні виконавці прибули за адресою проживання батька дітей, адже саме ця адреса вказана в судовій постанові. Натомість дітей там не застали, відтак – склали акт про невиконання рішення суду. І лише ввечері того ж дня до Дмитра Ткачука зателефонував державний виконавець та повідомив: мати нібито сповістила ДВС про те, що діти не прибули до тата з поважної причини – захворіли.

Варто одразу зазначити: у судовому рішенні нічого не мовиться про те, як діяти у випадку хвороби дітей. Проте щонайменше викликає подив те, що діти захворіли саме того дня, коли мали прийти на побачення із батьком, – у п’ятницю, 30 квітня! Саме такі довідки виписала фізична особа-підприємець, лікарка Жанна Качуровська з м. Южноукраїнська.

Та й, як каже Дмитро Ткачук, він спілкувався з працівницями дитсадка, котрі зазначили, що напередодні з дітками все було гаразд. І лише 30 квітня вони «раптово» захворіли, причому з різними діагнозами!

До того ж, як стверджують незалежні педіатри, до яких звернулася редакція, незначний характер захворювань (не будемо розкривати лікарську таємницю) аж ніяк не перешкоджав зустрічі діточок із рідним татом. Навіть якщо повірити, що лікарка дотримувалася клятви Гіппократа і не фальсифікувала документи, то маленькі могли спокійно лікуватися і під дбайливим наглядом батька, який проживає в сусідстві з місцем проживання дітей та має чималий досвід лікування. Зрештою, саме чинне законодавство зобов’язує і тата, і маму на паритетних засадах брати участь у вихованні дітей та догляду за ними. Але, як гірко зітхає Дмитро, де-факто наша країна продовжує жити в умовах матріархату.

Отже, 30 квітня і 1 травня судовий вердикт виконано не було. Утім Дмитро Ткачук не дочекався своїх рідненьких синочків удома і 7, і 8 травня. Найбільш резонансні події розгорнулися у п’ятницю, 7 травня, у чому мав змогу переконатися і кореспондент «Рідного Прибужжя». Після того, як головний державний виконавець Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Лідія Горбулінська документально оформила черговий недопуск дітей до батька, той вирушив до місця проживання маленьких на сусідній вулиці.

«Бойовик» із травмуванням дитячої психіки

І тут сталося маленьке диво: дітки не тільки побачили батька скрізь загратовані вікна другого поверху, а й стали махати тому ручками. Та розчулений тато недовго бачив своїх рідненьких: хтось, вочевидь, няня, швиденько забрала малих від вікна і опустила штори.

Неважко уявити, якого значного психологічного шоку вкотре зазнали малолітні дітки!

А далі події розгорталися, як у крутому бойовику. Дмитро Ткачук викликав до фактичного місця перебування власних дітей поліцію – з тим, щоб правоохоронці зафіксували та відреагували на факт злісного невиконання судового рішення.

Та першими до будинку матері дітей прибули на крутих автівках сама Олена Жигалюк та її новий чоловік (чи то пак співмешканець, достеменно не відомо. – Ред.). При цьому сама жінка відмовилася виходити із машини і в грубій формі відмовила журналісту в своїх коментарях. А майже водночас із мешканцями будинку біля воріт стали збиратися особи характерної зовнішності, дуже схожі на так званих сумнозвісних «тітушок». Хлопці відмовилися представлятися журналісту і повідомили, що «просто стоять і дивляться».

Коли ж поліція взяла пояснення у заявника – Дмитра Ткачука та зажадала відповідних роз’яснень від Олени Жигалюк, та надто довго зволікала, запершись у своїй автівці. І лише, вочевидь, за порадою свого адвоката почала надавати відповідні покази. І цей «цирк» тривав близько двох годин, а його вимушеними «глядачами» стали навіть самі стражі правопорядку. Доходило до абсурду, якщо не маразму: жінка відмовлялася давати пояснення, поки… місце події не залишить її колишній чоловік. І це за присутності озброєних поліцейських та за умови чемної поведінки Дмитра Ткачука!

Принагідно і мати дітей написала заяву буцімто про хуліганські дії другої сторони. Але їх не було і близько, чому є майже з десятка свідків, зокрема автор цих рядків. Натомість рішення суду щодо допуску дітей до тата цинічно не виконується, внаслідок чого чоловік ось уже другий рік відірваний від своїх улюблених синочків!

Зазначимо і таке: на переконання Дмитра та кількох свідків, водійка перебувала в стані сп’яніння. Із цією інформацією батько дітей звернувся до поліцейських. Але «копи» тільки розвели руками: а що, мовляв, ми можемо зробити, адже жінка сиділа в авто…

Як, напевно, ви вже здогадалися, шановні читачі, тато не зумів поспілкуватися з рідними синами ані того дня, ані наступного. Тож ми звернулися по коментарі до відповідальних чиновників, які могли би забезпечити виконання судового рішення.

Говорять посадовці…

– Я перебуваю тут (за місцем проживання батька. – Ред.), аби фіксувати факт виконання або невиконання рішення суду, – розповіла головний державний виконавець Лідія Горбулінська. – Наразі рішення суду не виконано. Чому? Треба розбиратися. Але я не маю правових підстав надати правову оцінку діям лікаря. У разі ж систематичного невиконання судового рішення з неповажної причини я маю право оштрафувати і звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Поспілкувалися ми і з завідувачкою ДНЗ № 34 «Зіронька» Іриною Цісар.

– Мама повідомила, що дітей не було в дитсадку 30 квітня, 6 і 7 травня по сімейних обставинах. Якщо дітки відсутні в ДНЗ протягом нетривалого часу, то жодних довідок батькам надавати не потрібно. А ось у середу (6 травня. – Ред.) братики були в садку.

Одразу невеличка, але важлива ремарка. Якщо діти хворіють починаючи з 30 квітня і через це вони чотири рази не мали змогу спілкуватися з рідним татом, то яким чином їх водили до садка «посередині» цих дат?..

– А що це за тривожна кнопка встановлена у вашому дитсадку і з чиєї ініціативи? – запитую Ірину Михайлівну.

– Це служба охорони «Сармат», вона охороняє весь садочок. Із «Сарматом» договір уклав наш заклад, а послуги оплачує Олена Жигалюк. Тривожну кнопку я натисну, якщо хтось буде порушувати дисципліну, буянити…

– А Дмитро Ткачук колись порушував порядок?

– Ні, такого не було. Жодних конфліктних ситуацій не виникало.

Натомість Дмитро Ткачук, який стоїть поруч і слухає нашу розмову, зауважує: попри те, що ДНЗ працює до 17.00, жодного разу діток у садку він не застав після 16.00. Ба більше: за ними приїжджають якісь охоронці.

А яке бачення ситуації у керівника органу, який напряму має опікуватися долею подібних дітей? Про це ми запитали у начальника Управління у справах дітей Первомайської міської ради Наталії Перкової.

– По-перше, – зазначила Наталія Миколаївна, – батько може звернутися до суду через те, що не виконується рішення суду та виконкому міськради. За невиконання рішення суду відповідає Державна виконавча служба, і вони мають якось на це реагувати. Вони чомусь написали на Управління соцзахисту населення, а мали б звернутися до Органу опіки та піклування, що його очолює міський голова, – з тим, щоб від цього органу призначили одного чи декількох представників, які були б присутні під час спілкування батька з дітьми. І вже після документування недопуску дітей до тата слід звертатися до суду. Відповідні роз’яснення Державній виконавчій службі надано, а чому вони не читають норми закони – то інше.

– А як розцінюєте дану ситуацію в цілому?

– Ми все пояснювали та роз’яснювали другій стороні, що діти мають спілкуватися і з батьком, адже тато має ті ж самі права, що і мама. Але не допомогло. Тож єдиний крок – актувати недопуски та звертатися до суду.

– Чим мама аргументує свою позицію?

– Тим, що просто не приїжджали і не брали дітей (отакої! – Ред.).

– А чи має батько право прийти до дитячого садочка та побачити власних дітей?

– Однозначно – він має на це право, адже не позбавлений батьківських прав. До того ж судом не визначено місце проживання дітей, зокрема біля матері. Тож вона безпідставно не дає дітей.

Загалом, ця конфронтація – дуже неправильно. Адже порушено права батька, а передусім – права дітей на спілкування з татом.

А ось лікарка Жанна Качуровська відмовилася від спілкування з журналістом «РП». Мабуть, є що приховувати?..

* * *

Ми розповіли про дану кричущу ситуацію, коли через зволікання судових органів та неузгодженість дій чи непрофесіоналізм чиновників грубо порушуються права малолітніх дітей та їхнього тата. Відтак надсилаємо дану публікацію на реагування до державних та правоохоронних органів – з тим, щоб найшвидше було відновлено законність та справедливість. Беремо цю тему на свій особливий контроль, а про розвиток подій інформуватимемо читачів «РП».

Також нам стало відомо, що даною темою зацікавилися деякі центральні телеканали. Тож крапки над «і» поки що не розставляємо.

Андрій ТЮРІН

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