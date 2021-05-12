У Вознесенській багатопрофільній лікарні завершується реконструкція приймального відділення

В рамках програми Президента України «Велике Будівництво» і реалізації проєкту EMERGENCY триває реконструкція приймального відділення «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня».

Сучасні умови, які будуть створені тут по завершенні, сприятимуть підвищенню рівня обслуговування населення, доступності висококваліфікованої медичної допомоги.

Сьогодні ремонт на фінальній стадії. Підрядною організацією виконано основний обсяг робіт із запланованих:

– здійснено внутрішнє оздоблення стін, підлоги і стелі;

– прокладено нову вентиляційну мережу;

– замінено внутрішні інженерні мережі;

– встановлено систему пожежної сигналізації та відеонагляду;

– завезено і підготовлено до експлуатації медичні меблі;

– ззовні приміщення утеплено;

– споруджено пандуси та бокс для приймання машин невідкладної допомоги.

У відділенні працюватимуть 4 лікарі, 5 медичних сестер та 5 осіб молодшого медичного персоналу.

«КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» обслуговує близько 200 тисяч жителів Вознесенського району, Єланеччини, Братщини, Веселинівщини, Доманівщини та по деяких напрямках міста Южноукраїнська. Штатна чисельність працівників – 486 осіб.

Пресслужба облдержадміністрації