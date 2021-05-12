«Майже 200 робочих місць було створено у період карантину», – Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості

Більше року триває карантин і змушує бізнес грати за новими правилами. Підприємцям доводиться адаптувати свою діяльність під складні соціально-економічні умови. Опорою для бізнесменів області під час пандемії залишається Миколаївська обласна служба зайнятості. Одним із напрямків стимулювання роботодавців та суб’єктів малого підприємництва до створення нових місць є щомісячна компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних. Упродовж минулого року компенсацію від служби зайнятості Миколаївської області отримали 68 роботодавців за працевлаштування на нові робочі місця безробітних.

«Майже 200 робочих місць було створено у період карантину завдяки компенсації ЄСВ. Ця програма служби зайнятості користується великим попитом у роботодавців, адже вона корисна не лише роботодавцям, а й шукачам роботи, оскільки стимулює керівників підприємств та приватних підприємців не просто створювати нові робочі місця, а й офіційно оформлювати працівників у штат, виплачуючи їм легальну заробітну плату, забезпечувати соціальні гарантії, а безробітний протягом двох років гарантовано закріплений на робочому місці у роботодавця», – повідомив Дмитро Оборонько, директор МОЦЗ.

Роботодавці, які скористалися такою послугою, відчули переваги економії власних витрат на сплату єдиного соціального внеску. У 2020 році Миколаївська обласна служба зайнятості прийняла 170 рішень щодо надання 68 роботодавцям компенсації ЄСВ у розмірі 1 мільйона 630 тисяч гривень. А у січні-березні 2021 року 6 працедавцям нараховано понад 300 тисяч гривень компенсації за працевлаштування 51 особи з числа безробітних. Варто відзначити, що розмір компенсації ЄСВ становить 22%, однак її розмір індивідуальний, адже залежить від суми заробітної плати, від якої її сплачено.

«Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів – це діяльність, яка завжди мала та матиме попит» – така думка виникла у мене у 2019 році, коли я відкривав власну справу за допомогою служби зайнятості. Матеріально-технічна база мого СТО – сучасна та обладнана новітніми засобами. Певна річ, у мене була потреба у кваліфікованому персоналі. На умовах компенсації ЄСВ мною було створено 8 нових робочих місць. Після встановлення карантину та обмежень всі мої наймані працівники забезпечені роботою, для них створені належні умови роботи, отримують офіційну заробітну плату та мають відповідні соціальні гарантії, соціальну захищеність. Службі зайнятості вдячний за підтримку, був один етап – отримав старт на ведення бізнесу, був наступний етап у 2020 році – підтримка 86 тисяч гривень на компенсацію ЄСВ», – розказав директор ФОП Чупіра Павло Вікторович:

Миколаївська обласна служба зайнятості на постійній основі сприяє розвитку бізнесу на Миколаївщині. Успіхом у бізнесі завдяки підтримки служби зайнятості ділиться засновник ФОП Євдокимов Владислав Ігорович.

«Карантин – це виклик! Бізнесу дуже складно триматися на плаву, коли доводиться призупиняти свою діяльність, а як бути, якщо потрібно розширятися і грошей на це немає? Так було у 2020 році, коли всі призупиняли свою діяльність, а мені потрібні були працівники на виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі. Фахівці Первомайської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості запропонували мені скористатися компенсацією єдиного внеску і, дійсно, це було найбільш суттєвим вирішенням проблеми, яка стояла переді мною. Миколаївська обласна служба зайнятості у 2020 році виплатила компенсацію єдиного внеску на сім працівників на суму понад 66 тисяч гривень. Продовжую отримувати компенсацію ЄСВ у 2021 році – тому дуже задоволений такою співпрацею».

Співпраця роботодавця зі службою зайнятості – це можливість знайти кваліфікованих працівників та соціальна підтримка для розвитку та збереження робочих місць.

«ТОВ «МИРПОЛ ВНП» займається улаштуванням бетонного покриття на Миколаївщині. Наша фірма завжди націлена на розвиток, і ми намагаємось брати на роботу не просто професіоналів, а людей, які зацікавлені у роботі. Тому підбираємо працівників у Миколаївській обласній службі зайнятості. У період карантину багато професіоналів залишилося без роботи. Так склалося, що, незважаючи на пандемію, ми були забезпечені роботою. Був потік замовлень, і мені були потрібні працівники на виробництво. У Вітовській філії Миколаївського ОЦЗ мені у березні 2020 року підібрали 8 кваліфікованих працівників на новостворені робочі місця, а за їхнє працевлаштування мені виплатили компенсацію ЄСВ у розмірі понад 56 тисяч гривень. Працівники активно працюють і у цьому році, тому я отримуватиму компенсацію ЄСВ до березня 2021 року. Я дуже вдячний організації та її очільнику Дмитру Обороньку за можливість розвиватися, навіть у період карантинних обмежень», – поділився Володимир Портний, керівник ТОВ «МИРПОЛ ВНП».

У карантині досить складно довелося не тільки працівникам, а й працедавцям. Адже відповідальність, яка була на їхніх плечах, – це і за власну справу, і за самих працівників. Очільник ФГ Спіян О.П. розповідає про свою роботу у цьому напрямі: «Карантин змусив оптимізувати діяльність бізнесу та підлаштуватися під нові умови. Часто буває так, що потрібно вчасно отримати доречну пораду. Так, коли виникла нагальна потреба у водіях та робітниках фермерського господарства, таку пораду мені надали консультанти служби зайнятості. В результаті я взяв на роботу у вересні 2020 року 15 безробітних на новостворені робочі місця та отримав компенсацію єдиного внеску у загальній сумі понад 19 тисяч гривень. Якщо працівники будуть активно працювати – мені компенсуватимуть понад 12 тисяч гривень до вересня 2021 року».

Розвиток бізнесу на Миколаївщині має важливе значення, адже підприємництво, яке розвивається, сприяє економічному розвитку області та збереженню соціальних гарантій її жителів. Миколаївська обласна служба зайнятості використовує дієві механізми легалізації праці, і компенсація ЄСВ виступає одним із її важелів.

«Майже 40 робочих місць було створено «у карантині», на які працевлаштовано безробітних. Найголовніше це те, що люди забезпечені роботою, а підприємство – кваліфікованими працівниками. Ми функціонуємо та виробляємо форму для військовослужбовців. Під час карантину довелося приймати важливі рішення. Я ніколи не вагаюся, а завжди стараюся вхопитися за будь-яку можливість збереження власної справи. Компенсація ЄСВ від служби зайнятості – це реальна можливість підприємству для розвитку. Наприкінці 2020 року було працевлаштовано шукачів роботи на новостворені робочі місця, а у 2021 році служба зайнятості має компенсувати витрати ЄСВ у розмірі 600 тисяч гривень», – зазначила Людмила Штанько, очільниця ТОВ «НІМФЕЯ».

Також Миколаївська обласна служба зайнятості пропонує здійснити стажування претендентів на робочому місці, щоб і шукач роботи, і працедавець побачили робочий процес «у дії». Так, ФОП Попова Л.М. ділиться перевагами стажування на робочому місці: «У 2020 році взяла в оренду приміщення і відкрила магазин продовольчих товарів. Мені потрібен був продавець, який би зміг розвивати мій бізнес та сприяти збільшенню потоків клієнтів. У Вознесенській філії мені запропонували підібрати персонал з числа безробітних, і щоб я була впевненою у своєму виборі – «простажувати» на робочому місці. Так з початку 2021 року у мене працює компетентний продавець, за якого служба зайнятості має компенсувати ЄСВ у повному обсязі».

Механізм компенсації ЄСВ Миколаївською обласною службою зайнятості діє у цьому році. І на перше півріччя 2021 року виділено майже 1 мільйон гривень для реалізації цієї програми. Тому роботодавці, які працевлаштовують безробітних на новостворені робочі місця, можуть звернутися до служби зайнятості і отримати компенсацію єдиного соціального внеску.

Підготовлено пресслужбою МОЦЗ