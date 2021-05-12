Ігор Кузьмін: «Цього року завершимо ремонт траси Н‑14 у межах області»

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике Будівництво» на Миколаївщині дорожники розпочали капітальний ремонт нової ділянки траси Н‑14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв.

Про це на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.

Ігор Кузьмін зазначив, що дорога на південь стає комфортнішою і вже цього року завершиться ремонт траси Н‑14 у межах області, який розпочали минулого року.

Згідно з проєктом будуть відремонтовані 8 кілометрів дороги від села Возсіятське до межі з Кіровоградською областю. Половина відрізку ремонтуватиметься з експериментальним впровадженням нових матеріалів та технологій.

«Миколаївщина оновлює інфраструктуру і стає привабливою для туристів. До прикладу, якщо раніше дорогу Н‑14 на Миколаївщині називали однією з найгірших у країні, то тепер вона одна з найкращих. Доїхати з Кропивницького до Миколаєва можна за дві години, адже в межах обох областей маємо якісне та надійне дорожнє покриття. А з Дніпра до Миколаєва – за 3-4 години», – повідомив Ігор Кузьмін.

Заступник голови облдержадміністрації зауважив, що Миколаївщина не збирається зупинятися на досягнутому, адже попереду відкриття курортного сезону та нових туристичних маршрутів.

Пресслужба ОДА