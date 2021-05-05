Небезпечна краса: як подолати традицію покладання штучних квітів на кладовищах

Незабаром настануть поминальні дні. У багатьох людей вже стало традицією кожного року купувати яскраві штучні квіти та нести їх на кладовище. Це зумовлено, певно, недорогою вартістю та довговічністю такої атрибутики. Однак варто поглянути і на зворотний бік усталених традицій. Про це повідомляє «My City».

Екологи б’ють на сполох

Останніми роками про проблему використання пластику стали говорити частіше. Ба навіть більше, люди почали діяти. В українських містах та громадах розпочали рішучу боротьбу проти штучних пластикових квітів, які накопичуються на місцевих смітниках з шаленою швидкістю та забруднюють довкілля. Але найнебезпечніше те, що такі квіти виділяють токсичні речовини, отруюючи ґрунт, повітря та ґрунтові води.

Про негативний вплив пластикових квітів на природу розповів заступник голови Національного екологічного центру України Олег Деркач.

За його словами, найстрашніше, коли люди спалюють пластикові вироби. В повітря потрапляє велика кількість діоксинів, які впливають на здоров’я людей та призводять до виникнення онкологічних захворювань.

Не менш небезпечні такі квіти й на смітниках, адже пластик розкладається у природі дуже повільно. Крім того, він подрібнюється та трансформується.

«Оскільки у нас немає сьогодні сміттєпереробних заводів, пластик розкладається протягом сотень років. Він швидко подрібнюється і з наших сміттєзвалищ через подрібнення розпилюється та забруднює ґрунт. Рано чи пізно потрапляє в наші водойми, тому ми маємо сьогодні надмірне забруднення водойм пластиком. Забруднюються річки, лимани, а потім усе опиняється у Чорному морі та океанах», – розповів Деркач в ефірі програми «Радіодень» на «UA: Миколаїв».

Крім того, еколог наголошує і на небезпеці так званого мікропластику, який є уламками більшого шматка пластику, що розпався під дією фізичних чинників, таких як ультрафіолетове випромінювання. Ці часточки пластику потрапляють у воду, а потім і в організми мешканців річок, морів та океанів.

«Якщо кілька десятиліть тому основною проблемою забруднення Чорного моря було скидання надмірної кількості органіки, тобто речовин, які створюють ідеальне живильне середовище для розмноження мікроорганізмів, які призводять до цвітіння води, а зрештою, до заморів гідробіонтів (організми, що живуть у воді. – Ред.), зокрема риби. То сьогодні виникла нова проблема, яка до кінця не вивчена, і ми не знаємо наслідки цієї проблеми – це утворення великої кількості мікропластику в товщі морської води. Тобто цей пластик рано чи пізно подрібнюється, і ці частинки пластику риби сприймають як планктон та поїдають. Тому це надзвичайно небезпечно», – зазначив Олег Деркач.

Варто додати, що штучні квіти виготовляють з полімерних і синтетичних матеріалів, однак переробці не піддаються, адже складно встановити тип пластику. Крім того, вони містять багато матеріалів, які важко розділити (тканину, метал).

«Поки заборона діє, екологія радіє»

В Україні все частіше керівництво громад почало підхоплювати ініціативу щодо заборони використання штучних квітів та інших ритуальних товарів, виготовлених з пластику. Миколаївська область не виняток. Так, 2020 року новий екологічний рух підтримали в Мішково-Погорілівській громаді. Голова ОТГ Андрій Ботанін разом з депутатами ухвалили рішення сесії щодо повної заборони такої атрибутики.

За словами керівника громади, обговорення серед депутатів було бурхливим, проте іншого шляху вирішення проблеми накопичення великої кількості сміття на території громади не знайшли.

«Ми розташовані біля міста Миколаєва. І у нашій багатостраждальній Мішківці так склалося історично, що три кладовища: міське та два своїх. Вони закриті для захоронення, дозволено тільки підхоронення. Також у Погорілівці є кладовище та у Харчатівці, тобто цвинтарів вистачає. Тому завжди нагальна проблема – це ритуальна атрибутика, яка кожного року оновлюється та прибуває і нікуди не дівається», – наголосив Андрій Ботанін.

Керівник громади розповів, що після ухвалення рішення були розвішані оголошення, а серед населення проводилася роз’яснювальна робота. Проте якогось значного ефекту від рішення минулого року не побачили, адже через пандемію коронавірусу відвідини кладовищ взагалі заборонили.

«Ми не те що контролювати цей процес не могли, тоді заборонили взагалі відвідувати кладовища. Тому більш-менш ці дні пройшли спокійно… Сьогодні ми поновили профілактичну роботу серед населення, але якщо не будуть під забороною відвідини кладовищ, ми отримаємо великий відсоток того, що люди принесуть штучні квіти», – зазначив Ботанін.

Він упевнений, що повинні змінитися культурні переконання мешканців, щоб вони самі зрозуміли всю плачевність ситуації. Також впливає на вибір людей і велика різниця в ціні між живими та штучними квітами. Адже, на переконання Ботаніна, повинна бути альтернатива, щоб люди могли купити живі квіти чи сухоцвіти за доступними цінами.

«По-перше, до кожного громадянина не приставиш поліцію. Стояти вартовим на воротах біля кладовища теж не стоятимеш, тому що є якісь моральні моменти, людина іде відвідати свого родича та в знак пошани несе цю атрибутику. По-друге, моє глибоке переконання, що поки не буде букетик живих квітів коштувати дешевше, аніж штучна атрибутика, то ми ще довго будемо з цією проблемою боротися», – впевнений голова Мішково-Погорілівської громади.

Також Ботанін розповів, що підприємці Мішково-Погорілівської громади поставилися до заборони з розумінням та ніякого невдоволення не висловлювали.

Взяли досвід сусідів на озброєння

Шляхом Мішково-Погорілівської громади вирішили піти й у Воскресенській громаді. 25 березня цього року виконавчий комітет місцевої сільради заборонив реалізацію та використання штучних квітів та інших ритуальних товарів, виготовлених з пластику.

Однак ця ініціатива не була оцінена, адже вже 8 квітня рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду рішення було призупинено.

Виявилося, що рішення оскаржила в суді фізособа-підприємець Ольга Василевич. Вона зазначила, що таке рішення порушує права громадян і бізнесу. Разом з позовом про скасування вона подала заяву про забезпечення позову, попросивши суд призупинити дію спірного рішення.

«Суд погоджується з аргументами позивача, що очевидними є ознаки порушення прав та законних інтересів громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, релігійних організацій у придбанні і використанні релігійних, ритуальних товарів, які необхідні для підтримання традиції в поминальні дні у квітні, травні», – йдеться у рішенні.

Рішення суду можна було оскаржити в П’ятому апеляційному адміністративному суді протягом п’ятнадцяти днів з дня проголошення.

Проте невідомо, чи скористався своїм правом голова громади Олександр Шаповалов. Кореспонденту не вдалося з ним поспілкуватися: на багаторазові дзвінки він не відповідав.

Чому рішення виконкому виявилося «нежиттєздатним»?

На шляху вирішення питання щодо заборони пластикових квітів стоїть буква закону. Тому до ухвалення спеціального закону, який надасть повноваження місцевим радам вводити заборону на торгівлю, подібні рішення можуть оскаржуватися в суді. Не варто забувати, що товари з пластику мають право на реалізацію, оскільки вони не вилучені з обігу та є вільними до продажу в Україні.

Адвокат, керуючий партнер RELIANCE LAW COMPANY Дмитро Слободянюк пояснює, що причин для оскарження рішення виконавчого комітету завжди може бути безліч.

«Причини можна поділити на два види: матеріальні і процесуальні. Матеріальні – це коли було ухвалено рішення в обхід законодавства, тобто є якісь речі, які прямо передбачені законодавством, або обмеження, які не передбачені законодавством. Наприклад, у органа місцевого самоврядування немає таких повноважень для встановлення обмежень, але тим не менш з’явився такий документ. Це ми говоримо про порушення норм матеріального права. І на підставі цього будь-який суб’єкт, який звернеться до суду для оскарження такого рішення, буде мати всі підстави на перемогу. Внаслідок цього таке рішення буде скасовано в судовому порядку. Другий момент – процесуальний, коли порушена сама процедура ухвалення рішення. Тобто підстави для ухвалення рішення можуть бути, але була порушена процедура», – зауважив адвокат.

Проте, за словами Дмитра Слободянюка, ніхто не може заборонити виконкому й надалі ухвалювати подібні рішення, якщо навіть попереднє визнано незаконним.

«Ми не можемо вважати рішення незаконним, поки не буде рішення суду. Тому ця система з оскарженнями може існувати нескінченно. Але, якщо є чітка позиція виконкому, що таке рішення має бути, то вони будуть його ухвалювати знову і знову», – додав адвокат.

Заборона на національному рівні

На думку Слободянюка, щоб заборона продажу штучних вінків, квітів та інших пластикових ритуальних товарів була законною і мала вплив, це питання має бути врегулювано на законодавчому рівні.

«Є адміністративна відповідальність за спалювання листя восени, і тут приблизно така ж ситуація. За продаж пластикових квітів може бути встановлена якась відповідальність. Якщо людина продає, то все, що вона повинна зробити, – просто сплатити штраф. Тобто за таким принципом може бути встановлена (заборона на продаж пластикових квітів. – Ред.) на національному рівні», – зазначив юрист.