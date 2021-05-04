Память за стоянкой: что ждёт еврейское кладбище в Николаеве

Многие горожане наслышаны о том, что на месте современного николаевского зоопарка ранее располагалось огромное городское кладбище. Непростое время выпало на судьбу некрополя – его начали сносить, а многие могилы были перенесены на кладбище к с. Мешково-Погорелово.

Однако не каждый знает, что часть данного кладбища – еврейское, или интернациональное сохранилось до наших дней. Правда, долгое время погост был визуально невидим из-за стоянки. Сейчас некрополь пытаются привести в порядок, тем самым отдав дань памяти усопшим.

Об этом в комментарии журналистам рассказал глава еврейской общины Михаил Гольденберг, сообщает СВІДОК.info.

«Ситуация вокруг кладбища действует уже около 8 лет с того момента, когда начали устанавливать опоры для забора. Это вызвало вопрос, мы начали выяснять. Удалось узнать, что участок перед кладбищем передали в аренду для обустройства логистического центра. Однако по факту целевое назначение не соответствует реальности – там сейчас стоянка по продаже автомобилей. Любые наши попытки выяснить больше информации заканчивались банальными отписками и отбрасывающими ответами», – рассказал он.

В итоге удалось выяснить, что компании ООО «Лаванда Сервис» передали в аренду участок прямо напротив кладбища по адресу Херсонское шоссе угол ул. 4 Ингульской. Все бы и ничего, но владельцы поначалу фактически блокировали доступ к кладбищу, оставив небольшую калитку.

«Это не этично из уважения к умершим, так и размещать там автостоянку нельзя из-за технических аспектов, по которым в свое время отказали еврейской общине в создании на том месте памятника жертвам Холокоста. Возле забора кладбища – это был один из вариантов расположения памятника жертвам Холокоста. К тому же, параллельно этому забору идут три магистрали, над которыми не могут быть никакие строения – там проходит водовод большого диаметра, газопровод среднего давления и линия спецсвязи. Когда мы проходили с главным архитектором Бондарем по трем местам, нам он сразу сказал, что возле кладбища строить нельзя. Мы и не строили. С того момента я знал, что эта территория не допускает никакого строительства», – отметил М. Гольденберг.

Изначально земельный участок был отведен в аренду на 3 года, невзирая на наличие коммуникаций. Так, арендатор при подаче документов фактически указал нахождение участка для реконструкции строения не на Херсонском шоссе, а на ул. Круговой, 99/7, хотя фактически такая улица находится лишь через дорогу. Такой шаг позволил избежать лишних согласований и начать спокойно возводить стоянку.

«Я обращался в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все это затихало, я трижды обращался в различные инстанции, правоохранительные органы, прокуратуру, городской совет. Довелось пообщаться и с представителями фирмы, но я понял, что все схвачено», – заявил Михаил Гольденберг.

По истечении срока действия аренды земли – 7 июля 2017 года глава еврейской общины написал письмо на имя мэра с призывом – продлевать аренду нельзя. Однако решение затянулось.

«Настолько затягивалось решение этого вопроса, что когда проголосовали за то, чтобы не продлевать аренду, закончились необходимые сроки… За руку я никого не ловил, но там все настолько схвачено, что диву даешься. Я потерял веру в справедливость, честность вопросов, которые нужно решать законным путем», – возмутился он.

По словам Михаила Гольденберга, доступ к кладбищу ни в коем случае не должен быть перекрыт. На сегодняшний день единственный доступ на кладбище – это маленькая калитка, закрывающаяся на замок от греха подальше. Но на территорию невозможно загнать грузовик или прочую технику для уборки. Представители компании, арендуемой участок, никакой помощи в поддержании чистоты на кладбище не оказывали – лишь немного сместили свой забор.

«Был момент, когда не было даже калитки на входе – спилены на кладбище деревья и таким образом, чтобы при падении упасть прямо на памятники. На кладбище сейчас покоится более 1000 человек, а родственники просто боялись туда ходить из-за бомжей, мусора – было страшно. Сейчас хотя бы, кажется, там нет бомжей, и не так сильно мусорят», – рассказал он.

Также глава еврейской общины отметил, что кладбище буквально чудом уцелело – погост был фрагментом большого некрополя на месте зоопарка.

«Само это кладбище, а также современная территория зоопарка, и если мы продлим забор зоопарка до Богоявленского проспекта – все это было большое еврейское кладбище. Поначалу там были также и караимские, и мусульманские захоронения, но так как их было немного, то в дальнейшем хоронили преимущественно еврейское население города. Хоронили на кладбище до 1970-х годов. Также было и кладбище на нынешнем месте парково-торговой площадки за зоопарком, – уточнил Гольденберг, – а уже в 1981 году захоронения начали переносить на «Мешковку», на «еврейский» центр. Остается только догадываться, почему уцелело современное еврейское кладбище».

В еврейской общине надеются на разрешение ситуации с интернациональным кладбищем, для почтения и уважения памяти к усопшим. Благо в ритуальной службе Николаева, на чьем балансе находится данный некрополь, готовы помочь с благоустройством кладбища.