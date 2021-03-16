Продавав “лівий” алкоголь

У Миколаєві податківці спільно з поліцією виявили факт незаконної реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Головним управлінням ДПС у Миколаївcькій області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів.

Нещодавно, фахівцями управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області спільно з працівниками Головного управління національної поліції у Миколаївській області було проведено контрольно-перевірочні заходи одного з торгових павільйонів, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 93/1.

У даному приміщенні недобросовісний суб`єкт господарювання здійснював реалізацію алкогольних напоїв в пластикових пляшках та тютюнових виробів сумнівної якості і походження.

У ході перевірки встановлено факт відсутності у суб’єкта господарювання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, реєстратора розрахункових операцій, акцизних марок встановленого зразка, а також виявлено не облікований підакцизний товар на загальну суму 13,6 тис. гривень.

До суб’єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції, підакцизний товар вилучено відповідно до чинного законодавства.

Нагадуємо, що згідно із нормами податкового законодавства України, суб’єкти підприємництва, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, повинні мати відповідні ліцензії, а також реєстратор розрахункових операцій.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території Миколаївської області, можуть отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами у Центрах обслуговування платників, або в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47.

Також, звертаємо увагу, що перш ніж почати використовувати РРО у торговій точці, необхідно укласти договір на його обслуговування в сервісному центрі й поставити касовий апарат на облік у податкових органах. Інформуємо про можливість використання програмного РРО, замість класичного касового апарату. Детальніше про початок роботи з програмним РРО та його реєстрацію можна ознайомитись у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС України, за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Звертаємося з проханням до небайдужих громадян, у разі, якщо вам стануть відомі факти здійснення господарської діяльності без застосування касових апаратів, нелегального продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, повідомляйте Головне управління ДПС у Миколаївській області у формі звернення на адресу: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6 або на електрону поштову скриньку: [email protected]

Головне управління ДПС у Миколаївській області