Увага, “податкові шахраї”!

Головним управлінням ДПС у Миколаївській області знову зафіксовано спроби телефонного психологічного тиску з боку шахраїв на представників підприємницької діяльності Миколаївської області, з метою незаконного отримання грошових коштів. Цього разу зловмисники від імені працівників структурних підрозділів ГУ ДПС зверталися телефоном до підприємців з проханням зателефонувати до ніби-то в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва. Метою телефоної розмови з псевдо очільником податкової служби Миколаївщини було обговорення можливості переведення грошових коштів на спеціально відкритий для цього рахунок в банківській установі для вирішення «проблемних питань».

Тож, шановні платники, ми ще раз наполегливо просимо вас бути пильними та уважними і не піддаватися на провокації! Про це попереджає Головне управління ДПС у Миколаївській області

Якщо ви стали свідками таких шахрайських дій, не стійте осторонь, звертайтеся до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Миколаївській області, за телефонами: 50-19-13, 50-19-17, на електронні адреси: [email protected], [email protected], або особисто, за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6.

Крім того, про подібні випадки шахрайства повідомте Головне управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном 102.

Вкотре повідомляємо, що працівники ДПС Миколаївщини при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України і не звертаються до платників податків з подібними «вимогами».