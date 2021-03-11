Індексація пенсійних виплат з 1 березня 2021 року

З 1 березня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 року № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році», проведено індексацію пенсій.

Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Мінімальний розмір підвищення – 100 грн. Разом з тим, в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та мають повний страховий стаж (35 років – чоловіки, 30- жінки), розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2 200 грн.

Перерахунок пенсії проведено усім пенсіонерам, у тому числі й тим, які продовжують працювати.

Варто зазначити, що перерахунок пенсійної виплати не провадиться особам, пенсії яких розраховано за спеціальними законами (держслужбовці, наукові працівники, помічники нардепів, отримувачів спецпенсій або довічного утримання (судді, прокурори) та тим пенсіонерам, кому виплату вперше призначили у 2019 – 2021 роках.

Перерахунок проведено автоматично за матеріалами пенсійних справ і не потребує додаткових звернень громадян до Пенсійного фонду Миколаївщини.

Додатково: Станом на 01 березня 2021 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області перебуває 303 197 пенсіонерів, перерахунок пенсій проведено 264 147 пенсіонерам, середній розмір підвищення 204,65 грн.

Начальник Головного управління Олена СИЧУГОВА