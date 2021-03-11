Звільнення «епохи децентралізації»: крапку поставить суд

У процесі децентралізації не лише вирішують питання прийняття на баланс нових громад майна, а й кадрові питання. У Краснопіллі Березанського району позбулася посади ефективна директорка комунального підприємства. Жінка переконана, що її звільнили незаконно і добиватиметься правди та справедливості у суді.

У процесі децентралізації виникає безліч проблемних питань щодо передачі майна, прав та обов’язків на баланс новоутворених громад від колишніх сільських ради. Але вряди-годи при цьому виникають і кадрові колізії. Так, мешканка села Краснопілля Березанської ОТГ Надія Супрун звернулася до газети, аби розповісти про незаконне, на її погляд, звільнення з посади директорки комунального підприємства.

Комунальне підприємство «Краснопільське» діє на території однойменного села, надаючи послуги з водопостачання місцевому населенню. На балансі підприємства перебувають п’ять свердловин і мережа водопроводу. 21 вересня 2018 року посаду очільника ГКП обійняла Надія Супрун.

– Це місце роботи мені запропонувала сільський голова Інна Крецу, – розповіла Надія Федорівна. – Підприємство на той момент було дуже збитковим, часто змінювалися його керівники. А вода абонентам подавалася нерегулярно – погодинно, і то не щодня.

Слід сказати, що Надія Супрун прийшла на нове місце роботи, достеменно знаючи специфіку роботи водоканалу, адже колись сім років уже працювала в ГКП «Краснопільське» касиром.

– Я чудово розуміла, яка там скрута, – зазначає Н. Супрун. – Але реальність перевершила всі мої найгірші сподівання, адже працівники сільради спалили всю документацію, мовляв, пилюка їм не потрібна. Тож мені у спадок дістався лише один кабінет зі столом і стільцем, а також поіржавіла система водопостачання.

Нова керівниця енергійно взялася за справу, розробивши проєкт реконструкції водогону. Було виділено кошти з бюджету, за рахунок яких відремонтовано два кілометри водних мереж і придбано станцію «Каскад». Результат не забарився – вода в крани краснопільців стала постачатися щодня, 24 години на добу.

Слід сказати, що у штаті підприємства було всього дві штатні одиниці – директора і бухгалтера. Тож Надія Федорівна ще й з власної ініціативи виконувала функції слюсаря – самотужки замінювала механізми, які виходили з ладу, іноді долучаючи до ремонтних робіт свого чоловіка. За словами Надії Федорівни, сільський голова І.С. Крецу у всьому їй сприяла.

У 2020 році водокористувачі з числа пільгових верств населення мали перейти на обслуговування в Ощадбанк, у зв’язку з чим виникла потреба укладання контракту між сільським головою і директором ГКП «Краснопільське». «Інна Сергіївна ще тоді сказала мені, щоб я не переймалася, мовляв, це суто формальність», – каже Н. Супрун Зазначимо, що у 2018 році Н.Ф. Супрун була прийнята на роботу розпорядженням сільського голови.

Та, як виявилося, ота «формальність» за деякий час спричинила значні проблеми для Надії Супрун. Річ у тім, що наприкінці 2020 року було прийнято рішення щодо приєднання Краснопільської сільської ради до Березанської об’єднаної територіальної громади. А вже 22 грудня того ж року на позачерговій сесії селищної ради депутати ухвалили рішення «Про припинення контракту, укладеного з директором госпрозрахункового комунального підприємства «Краснопільське», укладеного 02.01.2020».

Про юридичний аспект цього «вердикту» депутатів поговоримо нижче. Але зазначимо, що це рішення було прийняте всупереч думці значної частини мешканців села. Півтори сотні краснопільців написали колективне звернення на ім’я Березанського селищного голови В. Хоміцького і депутатів селищної ради:

«Просимо вас не виносити на сесію питання про припинення контракту та оголошення конкурсу, тому що директор Краснопільського ГКП Супрун Н.Ф. добросовісно виконує свою роботу.

Немає потреби припиняти контракт і звільняти, щоб заново прийняти. В КЗпПУ відсутня вимога, щоб працівники за два місяці попереджали роботодавця. Заява від Супрун Н.Ф. про бажання працювати подана. Вважати контракт автоматично продовженим, якщо претензії сторін відсутні. Подібна ситуація призведе до суду, що завдасть матеріальних і моральних збитків. Спостерігаються подвійні стандарти, вибірковий підхід до даного питання, адже процес не торкнувся інших комунальних закладів ОТГ. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування» посада директора комунального підприємства не призначається на конкурсних засадах, даний контракт був оформлений для отримання субсидій, пільг в Ощадбанку, без державної реєстрації в УСЗН. При укладанні контракту не було конкурсу і положення про нього. У Краснопільській сільській раді не було конкурсантів, тому контракт є нікчемним.

За період роботи директора Краснопільського ГКП Супрун Н.Ф. налагодилась робота водопостачання, більша частина села забезпечена безперебійно водопостачанням, а саме придбано автоматику, замінено два кілометри водопроводу, в другій частині села встановлено реле часу, нарікань немає. Башти Рожновського пофарбовані особисто Супрун і за два роки відремонтовано 53 пориви, встановлено колодязі. Неодноразово залучала жителів допомогти технікою, матеріалами та іншим. Вода відповідає санітарним вимогам.

Крецу І.С. зводить рахунки з підлеглою Супрун Н.Ф. з особистої неприязні, зловживаючи посадою, є необ’єктивною та зацікавленою в її звільненні, має конфлікт інтересів».

Та депутати вирішили інакше і рішенням сесії звільнили керівника комунального підприємства. Відтак Надія Супрун змушена була звернутися до суду з позовом, в якому просить визнати незаконним і скасувати зазначене рішення та поновити її на роботі, а також – стягнути з Березанської селищної ради моральну шкоду в розмірі 100 тисяч гривень.

На обґрунтування своїх вимог позивачка зазначає, що її мали б за два місяці до звільнення повідомити про істотну зміну умов праці. Але цього не відбулося.

Тож, дізнавшись про наміри розірвати з нею контракт, 16 грудня Н. Супрун написала заяву на ім’я селищного голови, в якій висловила намір працювати і надалі на посаді директорки комунального підприємства. Жінка переконана, що з нею просто зводять рахунки через конфліктну ситуацію.

– Річ у тім, що тоді ще Краснопільський сільський голова Інна Крецу навесні 2020 року (наразі – староста. – Ред.) обмовила мене у крадіжці коштів, через що я звернулася до суду з позовом про захист честі та гідності, – розповідає Н. Супрун. – Вона казала людям по селу, що я нібито привласнила 10 тисяч гривень бюджетних коштів. Але нічого подібного не було. Через потрясіння та нервовий зрив я потрапила на лікування до медичного закладу.

За словами Надії Федорівни, стан здоров’я у неї різко погіршився і через нещодавні гучні події.

– Мені навіть не видали трудову книжку з відповідним записом, – зазначає Н. Супрун, – через що я не мала змоги вчасно стати на облік до центру зайнятості. Хоміцький, щоправда, купив нову трудову книжку та зробив у ній запис про моє звільнення, але я не стала отримувати її. Лист від селищного голови про моє звільнення я отримала лише 22 січня. Загалом мій трудовий стаж становить 27 років, упродовж яких я працювала на різних посадах. Але такої ганьби, як тепер, не було ніколи.

Неабияк обурило Надію Федорівну і те, що коли вона вдруге потрапила до лікарні, на її місце «всадили» іншу людину – Тетяну Сажнєву, яка доти працювала… у дитсадку.

– Коли 18 січня я вийшла на роботу, то побачила її на своєму місці, – продовжує Н. Супрун. – Запитала в неї: «Ви прийшли заплатити за воду?» На що почула відповідь – ні, я тут працюю директором, ось мій трудовий договір. Цікаво, що в ньому прописана зарплата у 8600 гривень плюс премія, а в мене точна така угода передбачала лише 6200 гривень без жодного преміювання.

Надія Федорівна переконана, що досить несподіване кадрове призначення «пролобіював» родич Т. Сажнєвої – завідувач сектора житлово-комунального господарства та благоустрою селищної ради Олег Кондратюк. Саме він приїхав «владнати» ситуацію, коли дві директорки до обіду просиділи разом в одному кабінеті.

– Він наказав мені залишити кабінет, – згадує Н. Супрун. – Я спитала: на якій підставі, адже мені на той момент не видали розпорядження про моє звільнення і не зробили відповідний запис у трудовій книжці? На що почула: вставай і не умнічай, ти заважаєш працювати новій керівниці.

Наступного ж дня, за словами Надії Федорівни, на вхідних дверях до її робочого кабінету висів уже новий замок, а поблизу свердловин поставили охорону. Таким чином, тихою, і не дуже, сапою ефективну керівницю, яку, до того ж, підтримує сільська громада, «вичавили» з посади.

Звичайно, крапки над «і» у цій неприємній історії має розставити Феміда. Але звернемо увагу на низку юридичних нюансів.

По-перше, Конвенцією Міжнародної організації праці (МОП), що її ратифіковано Верховною Радою України ще у 1994 році, передбачено, що працівник, з яким намічено припинити трудові відносини, має право бути попередженим про це за розумний строк або має право на грошову компенсацію замість попередження, якщо він не вчинив серйозної провини.

А Конституційний суд України у Рішенні від 09.07.1998 № 12-рп/98 вказав, що «умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними». Крім того, статтею 39-1 КЗпПУ визначено, що «якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк». Оскільки в 2021 році Н. Супрун виходила на роботу та продовжила виконувати свої обов’язки директора, то є всі підстави вважати, що термін дії її трудового договору мав бути продовженим.

Свої аргументи є й у другої сторони судового процесу. Березанський селищний голова Валерій Хоміцький у своїй офіційній відповіді повідомляє таке:

«Стосовно процедури припинення контракту є лише одна норма, яка однаково сформульована в усіх законодавчих актах: за два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк, якщо за два місяці до закінчення строку дії контракту він не був продовжений або укладений на новий строк, це означає, що контракт підлягає припиненню у зв’язку із закінченням його строку – п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП».

Староста села Краснопілля Інна Крецу у телефонній розмові також прокоментувала конфліктну ситуацію:

– По-перше, поліція не підтвердила, що спалили якісь документи у 2018 році, коли Надія Супрун була прийнята на роботу. А звільнили її у грудні 2020 року на сесії селищної ради у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, який було укладено на початку минулого року. Коли нас приєднали до Березанки, я цей контракт надала до селищної ради. Юрист подивилася, і депутати прийняли таке рішення. До речі, двічі оголошувався конкурс на цю посаду, і Супрун запрошували взяти в ньому участь. Але вона відмовилася, вочевидь, вважаючи, що це рішення депутатів є незаконним.

– А чи відбувся конкурс у 2020 році, коли уклали контракт з Надією Супрун?

– Ні, конкурсу тоді не було.

– Вас як сільського керманича влаштовували професійні якості директорки комунального підприємства?

– Вона працювала нормально, зі своїми обов’язками справлялася. Про це я казала і на сесії. Звичайно, сільська рада допомагала фінансово цьому підприємству.

– Надія Федорівна стверджує, що Ви її обмовили, справа зараз у суді…

– Нехай суд вирішить, чи це мало місце. Але я вважаю, що це якісь плітки, адже я не принижувала якимось чином її честь і гідність.

Що ж, останнє слово у цьому конфлікті мають і справді сказати служителі Феміди. За розвитком подій слідкуватиме та повідомлятиме своїх читачів і наша газета. Але позаяк хочеться вірити, що процес децентралізації не став зручним приводом для звільнення фахової працівниці та призначення на посаду «потрібної людини».

Андрій ТЮРІН