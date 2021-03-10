НГЗ намерен построить в Галицыново новое шламохранилище

На территории Николаевского глиноземного завода построят новое хранилище красного шлама под видом пруда-накопителя жидких отходов площадью почти 14 гектаров. При этом в управлении экологии облгосадминистрации утверждают, что ни строить новое шламохранилище, ни расширять уже существующие завод не планирует. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на ответ управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА на запрос Центра.

Чиновники утверждают, что общественность не предоставила в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины никаких замечаний относительно намерений НГЗ построить пруд-накопитель сточных и производственных вод. Также в документе указано, что по состоянию на начало 2021 года НГЗ накопил под Николаевом уже 47 миллионов тонн красного шлама: 26,6 млн тонн на шламохранилище № 1 возле села Лиманы и 23,3 млн тонн на шламохранилище № 2 возле села Галицыново.

Напомним, что ряд николаевских СМИ сообщили о планах НГЗ построить третье шламохранилище. Согласно выписке из реестра по оценке воздействия на окружающую среду, новый пруд-накопитель производственных стоков будет иметь объем почти 800 тысяч куб. м. А уровень накопившихся там отходов сможет достигать 13,5 метра в высоту.

Строительные работы планируют проводить в рамках перехода на новые технологии сухого складирования отходов. Это якобы поспособствует дальнейшему закрытию шламохранилища № 1. При этом НГЗ планирует увеличить производственные мощности до 1,7 миллиона тонн глинозема в год. А на каждую тонну глинозема, который производится, создается до 1-1,3 тонны красного шлама.

Находящаяся в шламе щёлочь вызывает ожоги кожи, слизистых оболочек. Тяжелые металлы, содержащиеся в шламе, ведут к снижению интеллектуального развития, внимания и умения сосредоточиться у детей; у взрослых – к повышению артериального давления, онемению или покалыванию в конечностях, мышечным болям, головным болям, болям в животе, снижению памяти и иммунитета, малокровию, поражению печени и почек.

В 2010 году во время техногенной катастрофы на алюминиевом заводе в Венгрии в результате взрыва была разрушена плотина, которая сдерживала резервуар с миллионом тонн ядовитых отходов. Сразу несколько населенных пунктов оказались затоплены красным шламом. В результате аварии 7 человек погибли, 150 получили ожоги разной степени тяжести.

Николаевский глиноземный завод находится в Витовском районе Николаева на территории Галицыновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. НГЗ занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске. После введения санкций завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaiv Ltd, в котором им принадлежит 100%.

В конце 2020 года суд арестовал имущество НГЗ из-за иска об экологическом вреде.