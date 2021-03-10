ЄСВ: є перший мільярд!

За 2 місяці 2021 року ДПС Миколаївщини на соціальні потреби забезпечено понад 1 мільярд гривень ЄСВ. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

ЄСВ – консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

У січні – лютому 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до бюджету забезпечено 1 044,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такий показник перевищив надходження з ЄСВ за аналогічний період 2020 року на 139 млн грн або на 15,3 відсотків.

За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, зростання надходжень з ЄСВ відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, сервісному обслуговуванню платників, а також за рахунок співпраці з роботодавцями регіону та розуміння ними пріоритетності відрахувань на соціальні потреби.

«Податкова служба Миколаївщини й надалі контролюватиме дотримання законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам з метою виконання покладених завдань із забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.