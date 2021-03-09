Виявлено “ліві” автозаправки

У рамках проведення заходів щодо детінізації ринку підакцизних товарів та контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог чинного податкового законодавства, Головним управлінням ДПС у Миколаївській області систематично проводяться контрольно-перевірочні заходи субєктів господарювання.

Нещодавно фахівцями управління податкового аудиту ГУ ДПС у Миколаївській області спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області було проведено контрольно-перевірочні заходи мережі АЗС «STATUS», розташованої у м. Миколаєві.

У ході перевірки встановлено факти відсутності у суб’єкта господарювання ліцензій на право роздрібної торгівлі палива та не облікований підакцизний товар.

До суб’єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції, паливо та обладнення на загальну суму 1 168 тис. грн вилучено, відповідно до чинного законодавства.

Нагадуємо, що згідно із нормами податкового законодавства України, суб’єкти господарювання, що реалізують пальне через АЗС, повинні мати ліцензії на право торгівлі пальним та касовий апарат.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території Миколаївської області, можуть отримати ліцензії на право торгівлі паливом у Центрах обслуговування платників, або в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47.

Також звертаємо увагу, що перш ніж почати використовувати РРО у торговій точці, необхідно укласти договір на його обслуговування в сервісному центрі й поставити касовий апарат на облік у податкових органах. Інформуємо про можливість використання програмного РРО, замість класичного касового апарату.

Детальніше про початок роботи з програмним РРО та його реєстрацію можна ознайомитись у банері «Програмні РРО» на вебпорталі ДПС України, за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Звертаємося з проханням до небайдужих громадян, у разі, якщо вам стануть відомі факти здійснення господарської діяльності без застосування касових апаратів, нелегального продажу паливно – мастильних матеріалів, повідомляйте Головне управління ДПС у Миколаївській області у формі звернення на адресу: м. Миколаїв, вул. Лягіна,6 або на електрону поштову скриньку: [email protected]

Головне управління ДПС у Миколаївській області