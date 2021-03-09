Обережно, “фальшиві” податківці!

На Миколаївщині поновилися факти шахрайських телефонних дзвінків ніби-то від імені посадових осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв.

За його словами, аферисти через телефонні дзвінки та смс-повідомлення вимагають від суб’єктів господарювання перерахувати кошти на спеціально відкритий рахунок з метою «вирішення» проблемних питань.

Головне управління ДПС у Миколаївській області просить платників податків бути пильними: у разі надходження дзвінків від імені керівництва та працівників Головного управління ДПС у Миколаївській області з метою отримання коштів чи висування інших незаконних вимог слід одразу повідомляти про це за телефоном 50-19-13, на електронні поштові скриньки, за адресами: [email protected], [email protected] або особисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Також, про подібні випадки шахрайства повідомляйте Головне управління Національної поліції в Миколаївській області за телефоном: 102.

Наголошуємо, що працівники податкової служби Миколаївщини при виконанні функціональних повноважень чітко дотримуються вимог чинного законодавства України, не звертаються до суб’єктів господарювання з подібними «вимогами» і «пропозиціями» та діють виключно у правовому полі, повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.