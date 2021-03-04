«НІБУЛОН» ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ З ПАНДЕМІЄЮ: вже третя Миколаївська лікарня готова лікувати хворих на коронавірус!

26 лютого поточного року на території КНП Миколаївської міськради «Міська лікарня № 1» відбулося відкриття найсучаснішого відділення для лікування хворих на COVID‑19, що мають патології та хронічні супутні захворювання. Ця подія стала результатом реалізації другого етапу ще одного масштабного благодійного проєкту компанії «НІБУЛОН», а саме – створення у вищеназваному медичному закладі усіх необхідних умов для лікування хворих на коронавірус, щоб оперативну якісну медичну допомогу могли отримати усі мешканці Миколаєва та області: дорослі і діти. У грудні минулого року компанія завершила перший етап цього проєкту – капітальний ремонт та оснащення терапевтичного і ревмокардіологічного відділень. Загальна вартість проєкту – майже 20 мільйонів гривень. Сьогодні в умовах різкого погіршення загальної ситуації з коронавірусом, як у світі, так і в нашій країні, така суттєва допомога дуже необхідна та своєчасна!

В урочистому відкритті нового відділення взяли участь представники міської та обласної влади, медики, керівники підприємств-партнерів, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський.

Захід розпочався виступом директорки КНП ММР «Миколаївська лікарня № 1» Марії Грачової. Вона зазначила, що тільки завдячуючи компанії «НІБУЛОН» та особисто Олексію Опанасовичу Вадатурському стало можливо втілити у життя ідею створення спеціалізованого відділення для хворих на коронавірус із такими важкими патологіями, як серцево-судинна. «Тут є все обладнання, що необхідне для лікування таких хворих, – розповідає вона. – 20 вересня 2020 року у другій половині дня ми вперше зустрілися з Олексієм Опанасовичем, який одразу спитав, що ми хочемо, якої допомоги очікуємо від його підприємства. Я, звичайно, сказала, що наразі ми вже приймаємо хворих на коронавірус, але не вистачає багато чого і розповіла про стару будівлю, яка багато років не експлуатувалася і вже почала руйнуватися, в той же час у нас бракує місць для ковідних хворих із патологіями. Адже для них потрібні спеціальні умови, спеціальне обладнання, окремі приміщення.

Я висловила ідею про створення такого профільного відділення, і вже наступного дня о десятій ранку, коли я приїхала до офісу компанії на нараду, мені повідомили, що все узгоджено. Я тоді подумала, що рішення приймалося, мабуть, вночі. Таким чином, будівля, якій, як і нашій лікарні, вже 130 років, мала перетворитися на це відділення, де ми з вами зараз знаходимося. Вважаю, що Олексій Опанасович для цього зробив просто неможливе! Було замінено практично усе, окрім історичних стін. На початку нашої співпраці я вперше почула про назву проєкту «НІБУЛОНівський стандарт», і зараз впевнено можу наголосити, що у цьому відділенні все відповідає цьому стандарту – і обладнання, і меблі, і медична апаратура. Тут хворі будуть перебувати та лікуватися у комфортних умовах, а медичний персонал – у комфортних умовах працювати. За такий подарунок можна сказати тільки слова подяки!».

Запрошеним показали найсучасніший блок першого реанімаційного відділення, де будуть лікувати хворих на ковід з інфарктом. Також гості побачили палати для ковідних хворих з інсультом. Продемонстрували нам і те, як оперативно працюють кнопки виклику медичного персоналу навіть у санвузлах, коли на спеціальних табло відразу видно, до якого приміщення або ліжка треба підійти та надати допомогу. Приємно вразили і відеокамери у реанімаційному відділенні, за допомогою яких чергові лікарі на великому екрані цілодобово можуть контролювати стан хворих. Нове відділення розраховано на 18 ліжок. Після закінчення пандемії воно стане профільним – для лікування хворих на інсульт. Планується облаштування деяких палат для перебування хворих з родичами, за бажанням. На сьогодні тут є палата інтенсивної терапії, реанімаційна палата і чотири палати підвищеного комфорту. Також вразила усіх і киснева рампа-підстанція для обслуговування усієї лікарні, збудована на місці напівзруйнованих сараїв. Там встановлено два газифікатори французького виробництва, в яких зберігається до 4000 куб. метрів скрапленого кисню і які заміняють понад 400 звичайних балонів.

Загалом у цьому медичному закладі створено 148 точок подачі кисню в палати, змонтовано 1728 метрів кисневої мережі. Функціонує нова система дистанційного виклику медичного персоналу пацієнтами за допомогою кнопок виклику, сигнал від яких надходить не тільки на екрани, а й на годинники лікарів та медсестер. Між собою медпрацівники можуть спілкуватися за допомогою сучасних багаторежимних портативних рацій. Уперше у відремонтованих палатах відділень лікарні створено індивідуальні санвузли з усіма зручностями, встановлено телевізори.

Керівниця КНП ММР «Міська лікарні № 1» підкреслила, що Олексій Опанасович залучив до реалізації цього проєкту й інші компанії Миколаєва, які надали суттєву спонсорську допомогу, зокрема у придбанні нової апаратури; моніторів, кардіографів, дефібриляторів та іншого необхідного медичного обладнання. Окрема подяка була адресована ПАТ « Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (директор Ха Йонг Цой), українського представництва Posco Internetional за допомогу у придбанні якісного сучасного медичного обладнання корейського виробництва.

Коментуючи цей факт, Олексій Вадатурський сказав: «Ми могли би все це придбати за свої кошти, але дуже цінно те, що пан Цой відгукнувся і запропонував таку цільову допомогу. Мені дуже хотілося залучити до цього проєкту якнайбільше партнерів, але, на жаль, їх не так багато. Дякую усім, хто допомагав».

У свою чергу, керівники деяких підприємств-спонсорів подякували гендиректору компанії «НІБУЛОН» за залучення їх до цього проєкту. Так, пан Ха Йонг Цой сказав, що «допомагати завжди приємно. Ми вважаємо себе також частиною миколаївської громади і будемо і надалі робити усе можливе для розвитку міста та області».

Дмитро Фалько, керівник ТОВ «Термінал –Укрхарчосбутсировина»: «Компанія не просто займається благодійністю або інвестиціями, вони інвестують у здоров’я людей навколо себе. Завдяки таким людям, як Олексій Опанасович, розумієш, що у нашому суспільстві є ті, хто опікуються проблемами свого міста, області, країні. Саме тому я відразу долучився до цього проєкту і надалі підтримаю будь-які його ініціативи».

Владислав Сімченко, директор ТОВ «Тепловозоремонтний завод» зазначив, що «НІБУЛОН» – лідер у бізнесі, а Олексій Опанасович – взірець для усіх бізнесменів. Ті результати, яких він досяг на внутрішньому ринку та на світовій арені, – це гарна мотивація для інших. «НІБУЛОН» є стандартом якості, благодійності, соціальної відповідальності».

Компанія висловлює щиру вдячність усім підрядним організаціям, які за кошти компанії «НІБУЛОН» виконали ці роботи: ТОВ «Ремсервіс-Н», ТОВ «Монтажсервіс-Н», ФОП Кондратюк, ТОВ «МГ Консалтинг», ТОВ «Стеріл Системз Інжиніринг», ТОВ МВП «Хаджибей», ПП «МЕТА», ТОВ «Миколаївський завод ЗБВ» та іншим.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дав свою оцінку діяльності компанії «НІБУЛОН». Він нагадав, що у бюджеті 2021 року на медицину міста було закладено 100 мільйонів гривень, з них 57 – поточні витрати на опалення, освітлення, утримання цих будівель та інше. А бюджет розвитку безпосередньо медицини становить 12 мільйонів на все місто. Він порівняв цю цифру з 20 мільйонами, які витратила компанія «НІБУЛОН» тільки на цей проєкт. «Для міста Миколаєва це дуже великі гроші і грандіозна допомога миколаївцям, – наголосив він. – Подальше облаштування території тут ми зробимо за бюджетні кошти і будемо намагатися відповідати тим стандартам, які задали нібулонівці».

Директор Південного міжрегіонального департаменту служби здоров’я України Дмитро Самофалов зазначив, що відкриття таких відділень має зараз дуже велике значення, тому що є дані, що коронавірус впливає на підвищення кількості випадків захворювань на інфаркти та інсульти. «Відкриття таких відділень дасть можливість розвиватися медицині Миколаєва в цілому, і конкретно цій лікарні отримати додаткове державне фінансування», – підсумував він.

Представник обласного управління здоров’я також подякував компанії «НІБУЛОН» та її партнерам за соціальну відповідальність перед громадами міста та області.

Нагадаємо, компанія «НІБУЛОН» розпочала свою боротьбу з коронавірусом майже рік тому. Ще у березні 2020 року Миколаївському обласному лабораторному центру МОЗ України було передано обладнання для проведення аналізів щодо наявності/відсутності коронавірусу методом ПЛР потужністю 400 аналізів на добу. На сьогоднішній день на обладнанні компанії проведено 87206 тестувань, що дорівнює 70% від загальної кількості. Також «НІБУЛОН» реалізував масштабні проєкти у КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» та КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2». На першому об’єкті усього за 30 днів було відновлено опорний профільний заклад та створено сучасне медичне містечко. Окрім оновлення корпусів та території, були відремонтовані дороги, зроблені пандуси, придбано нове обладнання для господарчих потреб, повністю переобладнано харчовий блок. Також здійснено капітальний ремонт приміщення 5-го інфекційного відділення з повною заміною та модернізацією усіх систем комунальних мереж та медичного обладнання. Найважливішим аспектом для рятування життя миколаївців стало проведення кисневої мережі у відділення лікарні на 100 кисневих точок, а також встановлення 21 апарату штучної вентиляції легень.

У миколаївській міській дитячій лікарні № 2 компанія «НІБУЛОН» виконала капітальний ремонт системи постачання кисню та створила 38 кисневих точок. Заклад отримав багато нового медичного обладнання. Палати кожного з п’яти відділень лікарні отримали сучасні телевізори. Також було встановлено 2 кріоциліндри.

В обох вищеназваних медичних закладах «НІБУЛОН» створив вже вищеописану надсучасну систему зв’язку хворих з лікарями.

За словами Олексія Вадатурського, він пообіцяв начальнику міського управління охорони здоров’я Ірині Шамрай зробити все для того, щоб у місті Миколаєві лікарні були сучасними і багатофункціональними медичними закладами. «Я вважаю, що жителі нашого міста і області з будь-яким достатком повинні мати однаковий доступ до медичних послуг та обслуговування, – сказав керівник «НІБУЛОНу». – Будівля цього відділення, де ми знаходимося, так давно не функціонувала, вона могла просто піти під знесення, але ми вирішили її відновити і дати нове життя. Так само ми оновили і обласний інфекційний центр, і другу дитячу лікарню.

На обладнанні нашої компанії зроблено близько 90000 ПЦР‑тестів. Тобто кожен дев’ятий мешканець області скористався саме нашим обладнанням. Усього по місту ми обладнали киснем 400 ліжок, створили 100 палат підвищеного комфорту. Люди повинні бути впевнені, що наші медики зможуть допомогти будь-кому. І дійсно, в усіх медичних закладах, якими ми опікувалися, лікуються мешканці і міста, і області».

Олексій Опанасович подякував Марії Грачовій, Ірині Шамрай та Олександру Сєнкевичу за моральну підтримку у реалізації вищезгаданого проєкту.

Проєкт «НІБУЛОНівський стандарт» реалізовано вже у третьому миколаївському медичному закладі – і це безперечний факт, який означає гідні умови праці для медиків та якісний рівень лікування для наших земляків. Таким чином, усього за 12 місяців компанія «НІБУЛОН» ініціювала та оперативно реалізувала 4 масштабні проєкти для ефективної боротьби з коронавірусом у нашій області. На інвестиції у медичну галузь країни було виділено 100 мільйонів гривень! Така допомога державі достойна поваги, вдячності та має стати прикладом для інших миколаївських, і не тільки миколаївських, підприємств!

Вікторія ГОНОРАЦЬКА