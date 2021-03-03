Год условно: преступление и наказание

Коллектору «Вашой Готивочки», который обливал фекалиями подъезды николаевцев и угрожал должникам физической расправой, дали год условно. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственный блог.

Уголовное дело по факту запугивания клиентов финучреждения «Ваша Готивочка» закончилось обвинением одного из подозреваемых в незаконном хранении оружия. По факту насильственного принуждения к возвращению долгов никого к ответственности не привлекли.

В 2019 году николаевская полиция заявила, что вместе с СБУ проводит обыски у коллекторов «Вашей Готивочки» по подозрению в запугивании клиентов.

«Отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции совместно с УСБУ в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли преступную деятельность группы лиц. Речь идет о так называемых коллекторах от финансовой организации «Ваша Готивочка», – сообщили в полиции.

Отметим, что искать судебные решения журналисту Центра пришлось самостоятельно. В ответе на информационный запрос правоохранители отказались предоставить номер производства и судебного дела. Следователи сослались на тайну досудебного следствия, несмотря на то, что материалы производства уже были направлены в суд.

В судебных решениях указывается, что коллекторы работали на компании из сети «Ваша Готивочка». Во время обысков у них нашли требования на возврат долга фирмам «Лайм Кэш», «Лайм Мани» и «Грин Фактор». Кроме этого, следователи изъяли бутылки с фекалиями, которыми коллекторы обливали двери должников и даже детской поликлиники, а также оружие: пистолет, дымовую и тротиловую шашки.

В суд направили производство по ч. 3 ст. 355 (Принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Однако позже обвинение вынесли не группе лиц, а одному подозреваемому, и только по факту незаконного обращения с оружием.

По сделке с прокурором обвиняемый получил год условно.

Отметим, что на тот момент сеть «Ваша Готивочка» принадлежала депутату Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Татьяне Домбровской. Также несколько лет совладелицей компаний ООО «Лайм Мани», ООО «Лайм Кэш» и ООО «Лайм-Финанс», которые работали под этой торговой маркой, была председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Сейчас на сайте «Вашой Готивочки» указано, что под этим брендом работает новая фирма – «Лайм Кэпитал». Ее нынешний бенефициар – Артем Белоус. Он был директором коллекторской компании «Грин Фактор» и организации «Будущее Николаева», которой сейчас руководит Домбровская. Также Белоус до сих пор управляет несколькими компаниями Анны Замазеевой.