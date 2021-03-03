Матвеевский лес вырубывают лесники?

Жители микрорайона Матвеевка просят депутатов городского совета защитить местное лесное урочище, закрепив за ним статус охраняемой заповедной зоны.

Об этом стало известно в понедельник, 1 марта, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам, сообщают «НикВести».

Во время заседания к депутатам обратилась жительница Матвеевки Маргарита Прусова. Она сообщила им, что на сегодняшний день государственное предприятие «Николаевское лесное хозяйство» проводит в лесу санитарную вырубку деревьев, против которой выступают местные жители.

– Активисты микрорайона Матвеевка пытаются сохранить наш зеленый массив, но мы постоянно сталкиваемся с глупостью представителей государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство». Сотрудники нас посылают в разные стороны. Мы вызвали полицию, но в первый раз она никак не отреагировала. После мы обращались в прокуратуру. Мы выяснили, что в лесном хозяйстве выдали разрешения на вырубку за год 165 кубов леса. Чтобы вы понимали, это очень узкая полоска леса, она фильтрует трупные яды, исходящие из кладбища, которое до прошлого года было небольшим, – заявила Маргарита Прусова.

Она также отметила, что местные жители собрали около 600 подписей с просьбой помочь закрепить за лесом статус охраняемой заповедной зоны, которая, по их мнению, позволит прекратить вырубку деревьев.

– Мы собрали 600 подписей с просьбой к депутатам, чтобы вы нам помогли сохранить нашу уникальную природу. В нашем лесу есть уникальные краснокнижные животные, птицы, хорошо развилась экосистема. Мы просим вас помочь нам и перевести этот лес в охраняемую зону, – отметила она.

В ответ на это депутаты заявили о готовности поддержать инициативу николаевцев и сделать все возможное для реализации данной просьбы. Однако, по их словам, лес находится за пределами города, а потому этим вопросом должен заниматься областной совет. В итоге члены комиссии рекомендовали активистам обратиться к коллегам из комиссии по вопросам экологии облсовета.

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской и добавили, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Спустя неделю жители микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса. В то же время в лесхозе заявили, что это не вырубка, а массовая чистка леса.⠀

В Госэкоинспекции пояснили, что вырубка деревьев в Матвеевском лесу законна – в лесхозе предоставили «лесорубочный билет».