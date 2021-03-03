Пенсии проиндексируют, тарифы заморозят: что изменится в Украине с 1 марта

В Украине с 1 марта произошло ряд изменений, которые касаются как финансовых сторон жизни населения, так и здоровья, сообщает «Новое время»,

Так, с 1 марта пенсионные выплаты увеличены на 11%. Плановая индексация, согласно постановлению Кабинета Министров, коснется примерно 8 миллионов украинцев, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер “осовременивания” пенсии установлен на уровне 100 грн, информировало Министерство социальной политики.

Также до 2200 грн повышается минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Еще одна новация — компенсационные выплаты пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. С марта они начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий. Лицам, которые достигнут 80-летия после 1 марта 2021 года, такую выплату будут проводить со дня достижения указанного возраста, уточнили в Пенсионном фонде.

Сколько платить за газ?

Ограничения цены газа для населения (не более 6,99 грн за кубометр), согласно решению Кабмина, должны действовать не дольше чем до 31 марта; точная дата снятия препятствий для рыночного формирования тарифа не указана.

Тариф на распределение газа пока также ограничен — не выше 1,79 грн за кубометр.

Операция “Вакцинация”

Украина начинает вакцинацию от COVID-19: где и как записываться, кто попадает в приоритетные группы — отвечаем на главные вопросы.

Прививки против коронавируса в Украине начали делать 24 февраля. Согласно планам Минздрава, в марте должна открыться запись в списки ожидания на вакцинацию для всех желающих.

В Кабмине и Офисе президента обещали, что записаться можно будет несколькими способами:

через приложение Дія;

через контакт-центр Минздрава;

через семейного врача;

через специальный сайт (которого пока не существует).

Когда начнется соответствующий этап прививочной кампании, всем зарегистрированным в электронной очереди предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав место, дату и время визита.

Такая процедура предусмотрена для большинства украинцев возрастом от 18 до 59 лет (люди старшего возраста, медики, военные, сотрудники госбезопасности, педагоги получат приоритетное право пройти иммунизацию).

В марте, по расчетам властей, в Украину поступят новые партии вакцины Covishield (AstraZeneca), а также препарат производства Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

ВНО: все по плану

5 марта завершится регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021 года. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Тарифы на тепло

До конца отопительного сезона тарифы для населения на централизованное снабжение тепловой энергией и снабжение горячей водой меняться не будут. Для этого 9 февраля после переговоров между «Нафтогазом», органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании.

До 30 сентября 2021 года «Нафтогаз» предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. После этого стороны должны найти источники для компенсации этой разницы.

Тарифы на электроэнергию

До конца марта будут действовать тарифы, установленные с января 2021 года. С начала года отменен льготный тариф на первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт. Для населения действует единый тариф 1,68 грн/кВт.

При этом части населения повышение тарифа будет компенсировано. Это касается полумиллиона украинцев, у которых установлено электроотопление. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будет поступать на счета поставщиков электроэнергии.

Субсидии

Несмотря на то, что в государственном бюджете расходы на субсидии снижены, этой суммы точно хватит до конца отопительного сезона.

Как заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, расходы из государственного бюджета на субсидии в январе 2021 года выросли на 1 млрд гривен. За месяц было выплачено 7,6 млрд грн. Всего в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий предусмотрены в сумме 36,6 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.