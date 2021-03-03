Борги за комуналку: бути чи не бути?

Заборгованість за житлово-комунальні послуги – одна з гострих проблем, з якою стикаються керуючі компанії та ОСББ, а найголовніше: страждають сумлінні платники, адже зазвичай віддають останнє, поки сусіди користуються послугами безкоштовно. Статистика показує, що немає жодного будинку, де була б 100% своєчасна сплата належних платежів і внесків усіма співвласниками.

За даними сайту “Сьогодні”, українці сплатили всього 72,6% рахунків за комунальні послуги в грудні 2020 року. Це платежі на 20,3 млрд грн. А за підсумками 2020 року комунальним службам недоплатили 73,6 млрд грн з урахуванням боргів попередніх років. Тобто за рік борги за комуналку збільшилася на 15,5%.

Багато хто скаже: “Я сплачую вчасно. Яке мені діло до того, хто не платить за комуналку?” Але це помилкове судження, адже в результаті недостатньої кількості коштів усі мешканці будинку не отримують послуги в повному обсязі, в кінцевому рахунку весь будинок можуть відключити від комунальної послуги.

Про те, на що впливають борги за комірне, як та ким ведеться робота з боржниками, розповіли у керуючій компанії “Місто для людей”, яка обслуговує 361 будинок у Миколаєві.

По-перше, у компанії наголошують, що від рівня оплат співвласників багатоповерхівки безпосередньо залежить, які роботи виконуються на будинку, а які – ні. Якщо показник нижче середнього, коштів за управління вистачає лише на роботу аварійної бригади, двірника та оплату послуг АТ “Миколаївобленерго”. Якщо ж рівень оплати дозволяє накопичити кошти за статтею “поточний ремонт”, тоді компанія-управитель має можливість проводити такі роботи (ремонтувати покрівлі, вхідні групи, під’їзди).

По-друге, при наявності заборгованості спочатку завжди ведуться переговори із мешканцем, менеджер з домоуправління попереджає його та пропонує погасити наявний борг. Також “Місто для людей” періодично звертається за правовою допомогою у питаннях роботи з боржниками до профільних компаній.

Якщо споживач не в змозі оплатити всю суму боргу одразу, то виходом для нього стане договір реструктуризації. Суть процедури реструктуризації полягає в тому, що власник житла продовжує щомісяця сплачувати послуги керуючій компанії, а наявна заборгованість ділиться на певну кількість місяців і також щомісяця виплачується частинами. Така схема буде працювати доти, доки весь борг не буде виплачений, після чого залишиться тільки справно вносити платежі.

На жаль, деякі недобросовісні споживачі не реагують на пропозиції управителя та відмовляються погасити заборгованість в добровільному порядку. Тоді до роботи долучається юридичний відділ компанії. Згідно договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, управитель має право вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надану послугу з управління в порядку і строки, встановлені законом та/або договором. Компанія-управитель звертається до суду з позовною заявою про стягнення боргу. В такому разі, боржник, окрім основного боргу, буде змушений оплатити також суму інфляції та 3% річних за весь період прострочення платежу, а також суму судового збору, яка з 01.01.2021 збільшилась та становить в позовному провадженні 2270,00 грн, що в цілому значно збільшує суму заборгованості.

Отримане рішення суду передається до Державної виконавчої служби, яка займається стягненням заборгованості в примусовому порядку. Для боржника це передбачає додаткове стягнення виконавчого збору в розмірі 10% від суми боргу, призначеної судом, виконавчі витрати, мінімальний розмір яких 227,54 грн, та найголовніше – це арешт всіх банківських рахунків, зокрема і соціальних виплат, арешт, опис та реалізація майна рухомого і нерухомого та всіх матеріальних цінностей, заборона виїзду за кордон, внесення до державного реєстру боржників та інші санкції.

Про все це повинен знати боржник і розуміти, що примусове стягнення заборгованості – процес з додатковими витратами і негативними наслідками. А головне – боржник повинен розуміти, що заборгованість в будь-якому випадку буде стягнена.

Аби уникнути цього, компанія “Місто для людей” наполегливо радить споживачам не накопичувати борги, звертатися до Центру обслуговування клієнтів, якщо виникають питання щодо нарахувань, укладати договіри реструктуризації боргу та оформити розстрочку на оплату.

Деталі – за номером телефону гарячої лінії “Місто для людей” у Миколаєві:

+38 067 400 90 91

У компанії також наголосили на необхідності не зволікати та своєчасно розраховуватися за отримані житлово-комунальні послуги, адже це є запорукою їх якісного надання.