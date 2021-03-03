Радилися щодо оподаткування аграрної сфери

З метою напрацювання шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають при діяльності фермерських господарств, 01 березня, під патронатом заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького, у форматі ZOOM конференції відбулося засідання робочої групи з оперативного вирішення питань оподаткування в аграрному секторі за участю керівництва Мінекономіки, Мінфіну, ДПС, представників профільних аграрних асоціацій та громадських об’єднань.

Миколаївську область в онлайн-засіданні представили перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Решетілов, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олена Піскун, виконувач обов’язків начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, начальник управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області Владислав Ракіпов та члени обласної робочої групи.

Під час заходу розглянуто питання щодо зменшення ставки ПДВ, ліцензування використання палива, призупинення реєстрації податкових накладних, реалізації фінансової підтримки з доплати єдиного соціального внеску сімейним фермерським господарствам.

Враховуючи важливість проведення якісної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо податкових новацій серед представників фермерських господарств, за підсумками зустрічі прийнято рішення провести 12 березня 2021 року на базі Головного управління ДПС у Миколаївській області семінар для аграріїв з питань оподаткування. Детальну інформацію щодо запланованого семінару розміщено на субсайті Головного управління ДПС у Миколаївській області у розділі «Анонси», за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/anonsi-ark/

За словами Дмитра Прокоф’єва, проведення подібних заходів є надзвичайно важливим, адже аграрний сектор є одним із базових в економіці та стратегічно важливих для національної безпеки України. Відповідно всі засоби державного регулювання мають сприяти ефективному функціонуванню аграрного сектору, повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

«Проведення засідань у такому форматі дозволяє скоординувати взаємодію всіх учасників робочої групи та сприяє вирішенню проблемних для агробізнесу питань. Нам важливо знати, з якими проблемами у сфері оподаткування, ліцензування або держпідтримки стикаються аграрії та в експертному колі напрацювати відповідні рішення, які полегшать процеси здійснення їх господарської діяльності», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.