Хто має сплачувати транспортний податок у 2021 році?

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року зобов’язані сплачувати транспортний податок.

Слід зазначити, що вартість авто визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Враховуючи, що з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6000 грн – об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, середньоринкова вартість яких становить понад 2 250 000 грн.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком (їх марка, модель та рік випуску), розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України , за посиланням https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і подають до контролюючого органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію (з розбивкою річної суми рівними частками поквартально) не пізніше 20 лютого цього ж року.

Сплачувати транспортний податок юридична особа зобов’язана авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен такий легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Звертаємо увагу, що нарахування суми податку фізособам здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Головне управління ДПС у Миколаївській області