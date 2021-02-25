Питание детей: родители против КОПа

Родители 11 николаевских детсадов опасаются и категорически против, чтобы их детей опять кормил КОП. Есть основания полагать, что власти попытаются «протянуть» решение о возврате по-тихому. Об этом сообщают «Николаевские новости».

Пару лет назад меню нескольких николаевских детсадов радикально изменилось в лучшую сторону. После скандала с гнилыми продуктами, которые обнаружили на кухне детсада «Сказка» и начатого уголовного производства, городские власти решились на эксперимент. 11 дошкольных учреждений отпустили в вольное гастрономическое плавание. С тех пор их воспитанников кормит не коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях (в простонародье КОП). Сады сами распоряжаются финансами, закупают продукты и готовят. Причем некоторым заведующим такая самостоятельность далась тяжело – проверяли от «а» до «я» всевозможные контролирующие органы.

Тем не менее, их меню вдвое дешевле коповского – 26,50 против 44 гривен 20 копеек. А вот ассортимент в тарелке «от города» намного скуднее. В самостоятельных садах нет дополнительных коэффициентов, зато есть мясо два раза в день. Это видно по фото меню, которые выложили николаевские мамы, обеспокоенные тем, что их детей опять будет кормить КОП и городские «маргариновичи».

«Добрый день, мамочки, у кого детки ходят в садики номер: 5, 77, 83, 87, 101, 117, 132, 140, 142, 143, 148, есть ВАЖНАЯ информация! Эти садики сейчас самостоятельно распоряжаются своими деньгами и сами выбирают себе поставщиков продуктов питания! Но наше «доброе» городское правительство хочет втихую отобрать эту возможность у садиков и снова кормить наших детей маргарином вместо масла, пылью вместо каши и т. д.»