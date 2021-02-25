Долг за газ можно реструктуризировать

Клиенты ООО «Николаевгаз Сбыт», которые не имеют возможности своевременно рассчитаться с долгами, могут оформить договор на их погашение частями. Об этом сообщили в пресс-службе предпрития.

«Мы понимаем, что подавляющее большинство должников – это не злостные неплательщики, а люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам гибкую систему реструктуризации задолженности. В прошлом году ею воспользовались более 3000 потребителей», – отмечает директор ООО «Николаевгаз Сбыт» Дмитрий Маслов.

Согласно договору реструктуризации сумма долга делится на равные части, которые нужно погасить в течение срока, не превышающего 12 месяцев, параллельно оплачивая текущие платежи. Сумма первого взноса составляет от 30 до 50%. В компании отметили, что сумма взноса может меняться, поскольку к каждому клиенту применяется индивидуальный подход.

Заключить договор реструктуризации несложно. Для этого владелец жилья должен обратиться в «Николаевгаз Сбыт» с соответствующим заявлением. Перечень всех точек контакта и время их работы можно найти на сайте компании.

Для того чтобы принять участие в программе реструктуризации, потребителю необходимо предоставить следующий пакет документов: свидетельство о праве собственности на жилье; паспорт; ИНН (индивидуальный налоговый номер).